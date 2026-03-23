USR nu mai intră în guvern cu PSD dacă partidul lui Grindeanu votează moțiunea de cenzură cu AUR. Anunțul lui Fritz

Dominic Fritz a anunțat luni că va propune în şedinţa conducerii USR o rezoluție potrivit căreia, dacă PSD va vota o moţiune de cenzură împotriva actualului guvern condus de Ilie Bolojan şi acesta va pica cu voturile parlamentarilor AUR şi PSD, atunci USR nu va mai intra la guvernare alături de PSD. Președintele USR a spus luni seara că partidul nu susţine schimbarea acordului programului de guvernare.

”Dacă PSD va vota o moţiune de cenzură împotriva acestui guvern şi dacă, în ciuda aşteptărilor românilor pentru stabilitate şi pentru responsabilitate, va pica acest guvern cu voturile extremiştilor, cu voturile AUR şi PSD, atunci bineînţeles că USR nu va putea să stea la dispoziţie pentru un nou guvern cu acel partid care tocmai l-a picat. Asta este, din punctul nostru de vedere, cel puţin dacă trece propunerea pe care o voi face astăzi în Comitetul Politic, o linie clară, pentru că vrem ca românii să se poată baza pe noi şi pe acest guvern Şi cerem ca şi PSD să redevină un partener onest în această coaliţie pentru România”, a declarat Dominic Fritz, într-o conferință de presă.

El a transmis PSD “să înceteze cu crearea unei crize politice artificiale, în loc să ne focusăm cu toţii pe ceea ce aşteaptă cetăţenii de la noi: să continuăm cu reformele, să tăiem din privilegii, să reducem deficitul care a dus la o creştere masivă a preţurilor, să asigurăm stabilitate şi siguranţă pentru întreaga ţară”.

Fritz a criticat dur PSD, precizând că modul în care social-democrații pun la îndoială această guvernare, arată că mai mult se preocupă de propriile interese și jocuri politice, în loc să se preocupe de soluţii pentru români.

”Astăzi, în comitetul politic USR, care va începe imediat în care parlamentarii USR, primarii USR, preşedinţii de filiale şi alţi demnitari ai USR se vor întâlni, în acest comitet politic voi propune câteva puncte pe care să le susţinem împreună, ca să transmitem un semnal foarte clar. Un punct va fi că USR îşi asumă în continuare responsabilitatea în acest guvern, pe baza protocolului agreat cu celelalţi parteneri de coaliţie, în formula agreată atunci. Pentru noi, nu se pune întrebarea să schimbăm această formulă şi nici nu se pune întrebarea să schimbăm acordul programului de guvernare cu reformele agreate, pe care trebuie să le continuăm”, a anunţat Fritz.

USR susține măsurile anunțate de Guvern după explozia prețurilor

Preşedintele USR a spus că susţine măsurile propuse de Guvern, în contextul exploziei prețurilor la carburanți:

”USR vede foarte clar că România trebuie să investească în rezilienţa energetică, în independenţa noastră energetică, şi asta înseamnă că trebuie să devenim mult mai independenţi faţă de resurse fosile de petrol şi trebuie să investim masiv în resurse regenerabile”, a completat Dominic Fritz.

El a acuzat PSD de blocarea numirii unui nou Avocat al Poporului: ”Faptul că de 2 ani de zile stăm într-un interimat care subminează autoritatea acestei instituţii, care subminează legitimitatea acestei instituţii, este o instituţie extrem de importantă pentru a apăra drepturile cetăţenilor, şi tocmai de aceea insistăm ca acest vot să se întâmple, ca blocajul PSD AUR să se termine, şi să votăm pe Roxana Rizoiu, propunerea profesionistă şi integră a USR-ului ca noul Avocat al Poporului”, a menţionat Fritz.

Despre scenariul trecerii în Opoziţie, Dominic Fritz a răspuns: ”Noi nu fugim de această responsabilitate. Dacă trece o moţiune de cenzură, dacă cade acest guvern cu voturile extremiştilor, atunci nu mai vedem o bază pentru a colabora cu PSD, într-o guvernare".

Bogdan Toader, președintele PSD Prahova, a transmis, luni, că va vota „pentru ieșirea PSD de la guvernare în cadrul consultării interne care va avea loc pe 20 aprilie”. El susține că „Partidul Social-Democrat nu trebuia să intre la guvernare alături de PNL și USR” și că „nu a fost și nici nu este momentul pentru o astfel de alianță”.