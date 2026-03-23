Grindeanu, întrebat dacă e pregătit să fie premier în locul lui Bolojan: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”

Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații sunt pregătiți pentru „absolut toate variantele”, atunci când a fost întrebat dacă este pregătit să fie premier, în cazul în care PSD decide, la finalul consultărilor interne, să-l schimbe pe Ilie Bolojan din funcție.

Liderul PSD a spus că deși nu vrea să speculeze, social-democrații sunt pregătiți pentru „toate variantele”, atunci când a fost întrebat dacă ar putea prelua el funcția de prim-ministrul în cazul schimbării lui Ilie Bolojan.

„Nu plecăm cu chestiuni predefinite din acest punct de vedere. Nici în vară nu am plecat. Nu vreau să speculez, vreau să văd ce va reieși ca direcție, direcția în care va merge PSD. Suntem pregătiți pentru toate variantele. Absolut toate”, a spus Sorin Grindeanu, la conferința de presă de luni.

Anterior, președintele PSD a declarat că există totuși două linii roșii pentru social-democrați dacă această Coaliție pică: „Nu vom vota un guvern minoritar şi nu vom face alianţă cu AUR”.

Sorin Grindeanu a mai fost întrebat dacă regretă că nu a decis în vară să fie premierul acestui guvern, PSD fiind cel mai mare partid din coaliţie.

„A fost un context pe care noi l-am înţeles, atunci. Preşedintele României, în timpul campaniei, a spus că ar fi dorit să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan. PNL-ul deja a făcut acel lucru, USR-ul spusese acest lucru, deci era o chestiune de convergenţă între dorinţele preşedintelui şi a unei părţi din această coaliţie. Urmare a acestei chestiuni, am avut acel protocol prin care am hotărât acel switch (schimb n.red) care ar trebui să fie undeva în aprilie anul viitor. Adică o împărţire a acestui mandat, USR-ul spunând că ei nu sunt interesaţi în a nominaliza, sau a avea o perioadă prim-ministru şi că îl susţin tot pe Ilie Bolojan. Deci era o chestiune de bloc între PNL şi USR. De aici împărţirea în două perioade”, a spus președintel PSD.

PSD decide dacă mai rămâne la guvernare

Social-democrații au stabilit luni, în ședința Biroului Politic Național, ca în 20 aprilie să aibă loc consultarea internă la care membrii să spună dacă rămân la guvernare cu Ilie Bolojan sau ies de la guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că după consultare se va acționa politic imediat, conform cu ce doresc membrii PSD.

„Ilie Bolojan e premier cu voturile PSD, are această majoritate în parament cu voturile PSD, 45%. Dacă cei 5.000 de membri PSD vor decide că nu mai putem continua în această formă, asta va fi decizia PSD. Vom vedea care va fi acțiunea politică imediat. PSD nu poate cere înlocuirea lui Bolojan, va spune doar dacă mai participă sau nu în Guvernul Bolojan”, a spus Grindeanu.