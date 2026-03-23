Surse: Consultarea internă în PSD dacă să îl înlăture pe Bolojan va avea loc în 20 aprilie. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Social-democrații au stabilit luni, în ședința Biroului Politic Național, ca în 20 aprilie să aibă loc consultarea la care membrii să spună dacă vor înlăturarea lui Ilie Bolojan, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

La consultare vor participa 5.000 de membri, primari, consilieri locali, consilieri județeni, parlamentari.

Practic, în 20 aprilie, membrii PSD vor decide dacă rămân la guvernare cu Ilie Bolojan sau ies de la guvernare. Surse politice spun că direcția e clară și că nemulțumirea e așa mare că nu mai pot continua cu Ilie Bolojan.

Până atunci se vor face consultări regionale.

În ședința BPN s-a mai discutat despre prețurile la carburanți și despre măsurile care ar putea fi luate.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, după ce legea bugetului de stat a fost adoptată de Parlament, că se va face o consultare internă la care vor vota 5.000 de oameni și atunci ”se va vedea”.

”O să facem acea consultare internă, toți membrii PSD vor vota. Aproape 5.000 de oameni vor hotărî”, a spus Grindeanu.

”Noi vom face ceea ce am anunţat la începutul lunii decembrie. Noi facem o evaluare, nu pe buget, noi facem evaluarea participării la guvernare. Şi asta am anunţat la începutul lunii decembrie. Această evaluare cuprinde şi modul în care a fost construit bugetul, evident. Cuprinde toată această perioadă. Cuprinde şi începe evaluarea, în primul rând, cu noi, cu ministrii PSD şi după aceea cu întreaga activitate parlamentară”, a mai spus Sorin Grindeanu.

La sfârșitul lunii februarie, Sorin Grindeanu a precizat într-o conferință de presă, că Ilie Bolojan nu a fost premierul coaliției, ci doar al unui singur partid: USR. Sorin Grindeanu a precizat că deși PSD a intrat la guvernare pentru a asigura stabilitatea, aceasta nu înseamnă supunere.