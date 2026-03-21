Sondaj Avangarde: Partidul AUR, în scădere la intenţia de vot a românilor. Cum stau partidele din Coaliţie în preferinţele oamenilor

Liderul AUR, George Simion. Foto: Agerpres

Potrivit celui mai recent barometru politic realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, pe un eșantion de 1.000 de subiecți, partidul AUR se află pe primul loc la intenția de vot a românilor (35%), dar în scădere faţă de celelalte sondaje publicate în 2026. AUR este urmat de PSD, cu 22% din voturi, de PNL, cu 14% din voturi, de USR, cu 11%, iar UDMR are 5% în acest sondaj.

Potrivit unui sondaj INSCOP din ianuarie, AUR era la 41%, iar în 9 martie era cotat la 38%, tot de INSCOP.

Astfel, chestionaţi dacă România merge într-o direcție bună sau greșită, 79% consideră că țara se îndreaptă în direcția greșită şi doar 18% dintre români sunt de părere că ne îndreptăm spre o direcţie bună. Apoi, doar 18% dintre cetățeni se declară mulțumiți de modul în care guvernul gestionează România, în vreme ce 80% sunt nemulțumiți în diferite proporţii (37% mai degrabă nemulţumit, iar 43% total nemulţumit).

În continuare, 48% se declară dezamăgiți față de ce credeau înainte de ianuarie 2025, iar 14% spun că sunt mulțumiți. Asta în timp ce 36% declară că nu aveau așteptări deloc.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, 35% dintre români au spus că ar vota cu AUR, din cei 62% care au indicat un partid. PSD urmează cu 22%, PNL cu 14%, iar USR cu 11%. UDMR ar obține 5%, în vreme ce partidele mai mici — SOS România, SENS, POT, Forța Dreptei, PMP și DREPT — nu trec de 3% fiecare.

Românii, nemulţumiţi de Bolojan

La întrebarea "Cât de mulțumit sunteți de activitatea Prim-ministrului Ilie Bolojan de până acum?" - 21% au răspuns că sunt mulţumiţi, iar 73% sunt nemulţumiţi de Ilie Bolojan personal (în diferite grade: 24% mai degrabă nemulţumit, iar 49% deloc mulţumit).

Românii au fost întrebaţi şi: "Dumneavoastră personal considerați că dacă proiectul de buget al României nu va cuprinde pachetul de

solidaritate propus de PSD atunci....?".

29% cred că PSD ar trebui să voteze bugetul și apoi să iasă de la guvernare, 20% susțin că nu ar trebui să voteze bugetul, alți 20% cred că ar trebui să-l voteze și să rămână la guvernare indiferent de condiții, iar 31% nu știu sau nu răspund.

Planşa tehnică

Sondajul Avangarde a fost realizat telefonic, în perioada 10-17 martie 2026, pe un eşantion de 1.000 de subiecţi. A inclus populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%.

În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.