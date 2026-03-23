Surse: Miniștrii Ivan și Nazare au căzut de acord pe măsurile pentru limitarea creșterii prețurilor la pompă. Ar putea fi adoptate joi

Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au convenit asupra unei serii de măsuri prin care să încetinească ritmul de creștere a prețurilor la carburanți, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Măsurile au fost deja discutate cu premierul și ar putea fi adoptate chiar în această săptămână, în ședința de Guvern de joi.

Potrivit acelorași surse, nu este exclusă nici convocarea unei ședințe extraordinare de Guvern înainte de ziua joi, pentru aprobarea pachetului de măsuri. De asemenea, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ar putea anunța chiar luni detalii privind soluțiile analizate.

De aproximativ trei săptămâni, echipele de specialiști din cadrul Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor discută mai multe scenarii pentru a ține sub control prețul carburanților la pompă.

Printre variantele analizate s-au numărat plafonarea prețului carburanților la pompă, reducerea accizei și diminuarea TVA. În urmă cu două săptămâni, ministrul Energiei a transmis coaliției o scrisoare în care propunea mai multe opțiuni de intervenție.

Surse din coaliție afirmă că specialiștii din cele două ministere au căutat formula cea mai potrivită pentru limitarea scumpirilor, însă, în acest moment, nu este clar dacă Executivul va merge pe o singură măsură sau pe o combinație de măsuri.

Rămâne certă măsura de sprijin pentru transportatori, respectiv compensarea prețului la carburanți. Aceasta este deja în vigoare. O schemă similară se aplică și în cazul agricultorilor.

Cel mai negru scenariu al specialiștilor în energie a devenit realitate: luni dimineață, în mai multe benzinării din țară, prețul motorinei standard a depășit pragul psiholologic de 10 lei. Luni dimineața, la benzinăriile din București și din marile orașe, motorina standard se comercializa cu 9,99 de lei litrul, în timp ce prețul motorinei premium a depășit de câteva zile 10 lei. Benzina standard a ajuns, după trei săptămâni de creșteri zilnice ale prețului, la 9,23 de lei litrul.

Partidul Social Democrat (PSD) i-a cerut vineri prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să analizeze și să ia urgent o decizie în privința propunerilor miniștrilor PSD de la Energie, Bogdan Ivan, și Agricultură, Florin Barbu, pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. În comunicatul transmis astăzi, PSD subliniază că cei doi miniștri au formulat soluții, imediat după declanșarea crizei globale a țițeiului, însă acestea au rămas blocate pe circuitul guvernamental din cauza indeciziei lui Ilie Bolojan.

Autoritățile române lucrează la un pachet de măsuri pentru a face față creșterii prețurilor la energie, iar acestea ar urma să fie prezentate în circa o săptămână, a declarat joi Președintele României, Nicușor Dan.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, la un eveniment de specialitate, că analiza Ministerului Finanțelor privind prețurile la carburanți a fost transmisă la Guvern, iar în următoarele zile ar putea fi luată o decizie de către Executiv.

"Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut. Că atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibilului trebuie să acționeze în acest sens", a explicat Nazare.