Motorina este la un ban distanță de un preț istoric. Continuă consultările de urgență convocate de premierul Ilie Bolojan

Doar un ban ne mai desparte de pragul psiholologic de 10 lei pentru un litru de motorină standard. Luni dimineața, la benzinăriile din București și din marile orașe, motorina standard se comercializa cu 9,99 de lei litrul, în timp ce prețul motorinei premium a depășit de câteva zile 10 lei. Benzina standard a ajuns, după trei săptămâni de creșteri zilnice ale prețului, la 9,23 de lei litrul.

În acestă dimineaţă, preţul barilului de petrol a ajuns la 113 dolari. La pompă, prețurile combustibililor sunt din ce în ce mai mari spre disperarea transportatorilor, dar și a șoferilor în general.

Guvernul tot promite soluţii, dar până acum nu s-a facut nimic concret. Consultările de urgenţă pentru găsirea unor soluţii sunt reluate astăzi de premierul Ilie Bolojan.

În doar câteva săptămâni, motorina standard a urcat cu 1,67 lei, împingând prețurile aproape de 10 lei. Luni dimineață, la benzinăriile din București și din marile orașe, litrul de motorină standard a ajuns la 9,99 lei/litrul, în timp ce motorina premium se comercializează cu 10,54 lei/litrul.

Benzina s-a scumpit, din 27 februarie până în prezent, cu peste 1,20 lei pe litru, iar luni dimineață a ajuns la 9,23 de lei/litrul.

Astfel, cei care fac plinul cu motorină plătesc aproape 500 lei, cu 85 de lei mai mult decât în urmă cu trei săptămâni, când a izbucnit războiul din Iran, iar Strâmtoarea Ormuz a fost blocată, iar plinul de benzină este mai scump cu 61 lei.



Motorina s-a scumpit cu aproape 2 lei

27 februarie - 8,32 lei;

4 martie - 8,52 lei;

6 martie - 8,61 lei;

9 martie - 8,70 lei;

11 martie - 8,95 lei;

13 martie - 9,05 lei;

14 martie - 9,15 lei;

15 martie - 9,15 lei;

17 martie - 9,24 lei;

18 martie - 9,39 lei;

19 martie - 9,54 lei;

20 martie - 9,73 lei;

21 martie - 9,88 lei;

22 martie - 9,99 lei;

Benzina, tot mai scumpă

27 februarie - 8,04 lei;

4 martie - 8,22 lei;

6 martie - 8,31 lei;

9 martie - 8,31 lei;

11 martie - 8,46 lei;

13 martie - 8,60 lei;

14 martie - 8,70 lei;

15 martie - 8,70 lei;

17 martie - 8,76 lei;

18 martie - 8,82 lei;

19 martie - 8,92 lei;

20 martie - 9,07 lei;

21 martie - 9,17 lei;

22 martie- 9,26 lei;

Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, iar specialiștii avertizează că, dacă situația persistă, prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril, ceea ce s-ar traduce prin carburanți de până la 12 lei pe litru.

Chiar dacă s-ar opri războiul și prețul țițeiului ar scădea creșterea de preț la pompă nu s-ar opri, spun specialistii. Prețul motorinei ar crește continuu încă minimum trei săptămâni.

Scăderea prețului petrolului ar determina o posibilă reducere treptată a prețului la pompă la motorină, până la sfârșitul anului 2026, dar fără să coboare sub un nivel de 9 lei/litrul, arată analizele.