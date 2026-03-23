"Nu o plafonare generală a prețului la pompă, ci protecție țintită". Un expert propune 10 măsuri pentru criza petrolului în România

Un expert propune 10 măsuri pentru criza petrolului în România.

"Autoritățile ne amenință de patru săptămâni că vor lua măsuri să ne protejeze de criza petrolului, ne spun de 2 săptămâni că au pus scenarii pe masă, ne spun că mai trebuie să așteptăm o săptămână sau două sau nouă", afirmă directorul AEI, Dumitru Chisăliță, care propune 10 măsuri cu costurile estimate, efecte în economie, riscuri principale, moment de aplicare şi efect estimat - toate în funcție de dinamica evoluției prețului motorinei. Printre soluţiile propuse se numără: voucher sau transfer direct pentru gospodăriile vulnerabile din rural și navetiștii cu venit mic şi stoc tampon operațional pentru motorină destinată serviciilor esențiale. Luni dimineaţă, motorina standard se vindea, în Bucureşti, cu 9,97 lei pe litru.

"Un pachet de măsuri pentru criza petrolului realist și aplicabil pentru România trebuie sa plece de la trei realități:

Țițeiul este sus și volatil

Motorina din România este ridicată: 9,91lei/litru, în data de 22 martie 2026

Spațiul fiscal al României este limitat".

În acest context, Dumitru Chisăliță propune 10 măsuri pentru criza petrolului, în România:

"Mecanism temporar de creștere a compensării țintite pentru transportatori, agricultură și distribuția de alimente. Statul nu trebuie de la început să reducă prețul pentru toată lumea, ci să acorde o compensare temporară pe litru sau pe consum eligibil pentru • transport rutier de marfă, fermieri, firme de distribuție alimentară și servicii publice esențiale. Voucher sau transfer direct pentru gospodăriile vulnerabile din rural și navetiștii cu venit mic. Ajutor în bani, nu ieftinire universală la pompă. Eligibilitatea poate fi legată de venit, domiciliu rural, lipsa alternativelor de transport și distanța de navetă. Reducere temporară, limitată, a accizei doar dacă apare un șoc sever și brusc. Nu o tăiere permanentă de taxe, ci o clauză de urgență: dacă Brent și motorina rămâne 7 zile peste praguri critice (120 USD/baril / 1250 USD/t), se reduce temporar acciza pentru 30 de zile. Stoc tampon operațional pentru motorină destinată serviciilor esențiale. Pe lângă stocurile strategice obligatorii, statul poate organiza un buffer operațional pentru: ambulanțe, pompieri, transport public local, intervenții energetice și de apă, armată / protecție civilă. Program accelerat de eficiență logistică pentru firme: eco-driving, rute, digitalizare, încărcare mai bună, dar și măsuri de reducere a consumului de motorină prin modificarea codului rutier (reducerea vitezei de deplasare, presiunea în pneuri etc). • Concret prin aceste măsuri estimăm că se poate reduce consumul de combustibil cu 9,5%. Accelerarea rambursării TVA și a plăților statului către firmele de transport și agricultură. Când combustibilul se scumpește, firmele nu mor doar din cauza marjei, ci și din cauza lipsei de lichiditate. Statul poate: scurta termenul de rambursare TVA, plăti mai repede subvenții și facturi restante, crea linii de garantare pe capital de lucru. Contracte publice cu clauze standard de ajustare la combustibil. În transportul public, salubritate, lucrări publice și distribuție, contractele statului trebuie să includă formule transparente de ajustare după prețul motorinei. Fără plafonare generală a prețului motorinei pentru populație. Asta nu este o măsură, ci o măsură de evitat. Accelerarea electrificării transportului urban și a navetei locale, nu a camioanelor grele “peste noapte”. Concret prin aceste măsuri estimăm că se poate reduce consumul de combustibil cu 3%. Program național pentru mutarea unei părți din marfă pe feroviar și intermodal. Subvenții logistice și prioritizare de infrastructură pentru terminale intermodale și transport combinat".

Scenariul negru în care motorina ajunge la 10,5 lei pe litru

În scenariul negru în care motorina standard ar ajunge la 10,5 lei pe litru, Dumitru Chisăliță propune:

Compensare țintită imediată, mai mare decât în scenariul 10 lei/l, pentru transport, agricultură, distribuție alimentară și transport public.Pro: blochează transmiterea în lanț.Contra: cost bugetar mai mare și presiune de extindere.

Clauză de urgență pentru reducere temporară de acciză, strict limitată. Doar 30 zile, cu dată clară de expirare.Pro: efect rapid și vizibil la pompă. Contra: scumpă fiscal și greu de retras politic. România nu are spațiu fiscal confortabil pentru o astfel de măsură pe termen lung.

Sprijin special pentru transport public, salubritate și utilități localeCa să nu se ducă imediat în tarife și taxe locale.Pro: protejează populația indirect. Contra: cere coordonare cu autoritățile locale.

Control de piață și transparență zilnică pe marjeNu plafonare, ci supraveghere agresivă a transmiterii de preț.Pro: reduce specula și excesul comercial.Contra: nu poate neutraliza un șoc global de țiței.