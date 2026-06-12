Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse dintre România și Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Șoferii care traversează Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse vor putea achita online taxa de trecere începând cu 15 iunie 2026, prin noul sistem electronic eTarifGiurgiuPod (eTGP) implementat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Măsura are ca scop reducerea timpilor de așteptare la frontieră și fluidizarea traficului, în special în sezonul concediilor, când mii de români tranzitează punctul de trecere către Bulgaria și Grecia.

Potrivit CNAIR și Ministerului Transporturilor, sistemul a fost recepționat și urmează să devină operațional după publicarea ordinului necesar în Monitorul Oficial.

Cum se plătește online taxa de pod Giurgiu - Ruse

După 15 iunie 2026, șoferii vor putea efectua plata online taxa pod Giurgiu Ruse înainte de a ajunge la frontieră, utilizând platforma eTarifGiurgiuPod și aplicațiile mobile dedicate pentru Android și iOS. Utilizatorii vor introduce numărul de înmatriculare al vehiculului și vor achita tariful corespunzător categoriei din care face parte autovehiculul.

Sistemul va verifica automat existența unei plăți valabile la momentul traversării podului. Pentru vehiculele care au achitat online, vor exista benzi dedicate, iar barierele se vor deschide automat după identificarea numărului de înmatriculare de către camerele video instalate în punctul de control. Autoritățile precizează că plata trebuie efectuată cu cel puțin câteva minute înainte de sosirea la frontieră pentru ca sistemul să poată valida tranzacția.

Tarifele de traversare rămân neschimbate, inclusiv pentru autoturisme, unde taxa este de 15 lei pe sens.

„La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existenţa unei plăţi efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control şi ridică instantaneu bariera, în regim de flux rapid (high-speed). Pe sensul Giurgiu-Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi. Două dintre acestea (numerotate 3 şi 4 pe indicatoare) sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Restul benzilor rămân pentru plata cash/card la ghişeu, inclusiv pentru categoriile exceptate conform reglementărilor în vigoare.”, a transmis, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Ce se întâmplă dacă nu achiți taxa

Șoferii care nu utilizează sistemul online vor putea în continuare să achite taxa la punctele de încasare existente, prin metodele de plată disponibile la frontieră. Totuși, aceștia nu vor beneficia de benzile rapide dedicate preplății și pot întâmpina timpi de așteptare mai mari în perioadele aglomerate.

În cazul în care taxa nu este achitată, bariera nu va permite traversarea podului până la efectuarea plății. Sistemul eTarifGiurgiuPod verifică automat existența unei plăți valide asociate numărului de înmatriculare, iar accesul este permis doar după confirmarea acesteia.

Introducerea plății online reprezintă una dintre cele mai importante schimbări pentru traficul de la granița româno-bulgară din ultimii ani, autoritățile estimând că noul sistem va contribui la reducerea cozilor și la o traversare mai rapidă a Podului Prieteniei.