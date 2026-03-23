Președintele PSD Prahova: Voi vota pentru ieșirea Partidului Social-Democrat de la guvernare. Nu putem merge mai departe cu PNL și USR

Bogdan Toader, președintele PSD Prahova, a transmis, luni, că va vota „pentru ieșirea PSD de la guvernare în cadrul consultării interne care va avea loc pe 20 aprilie”. El susține că „Partidul Social-Democrat nu trebuia să intre la guvernare alături de PNL și USR” și că „nu a fost și nici nu este momentul pentru o astfel de alianță”.

„Voi vota pentru ieșirea PSD de la guvernare în cadrul consultării interne care va avea loc pe 20 aprilie.

Am spus-o încă de la început: PSD nu trebuia să intre la guvernare alături de PNL și USR. Nu a fost și nici nu este momentul pentru o astfel de alianță, mai ales în condițiile în care aceste partide au continuat să considere PSD „răul absolut”.

Nu putem construi nimic solid într-un climat de neîncredere și atac constant.

Cu atât mai mult, nu putem merge mai departe alături de PNL și USR atunci când deciziile lor se îndepărtează de nevoile reale ale oamenilor.

Este un moment care cere claritate și responsabilitate. Iar eu aleg să fiu de partea cetățenilor, cu respect pentru munca, grijile și speranțele lor.

Pentru că, dincolo de orice calcul politic, oamenii trebuie să rămână prioritatea”, a scris Bogdan Toader, pe pagina sa de Facebook.

Social-democrații au stabilit luni, în ședința Biroului Politic Național, ca în 20 aprilie să aibă loc consultarea internă la care membrii să spună dacă rămân la guvernare cu Ilie Bolojan sau ies de la guvernare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că după consultare se va acționa politic imediat, conform cu ce doresc membrii PSD. "Nu vom vota guvern minoritar și nu vom face alianță cu AUR", a adăugat Grindeanu.