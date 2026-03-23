Surse: Ce le-a spus Fritz liderilor USR despre ieșirea de la guvernare. “Dacă PSD bagă divorțul, de ce să mai lăsăm o ușă deschisă?”

Dominic Fritz s-a opus scenariului în care USR va renunța la unul dintre miniștri. Foto: Agerpres

Dominic Fritz a insistat luni în ședința conducerii USR că partidul nu ar trebui să mai intre la guvernare cu PSD, dacă social-democrații decid să dea jos guvernul condus de Ilie Bolojan cu voturile parlamentarilor AUR, potrivit surselor Antena 3 CNN.

“PSD nu va putea să facă un guvern fără noi sau fără PNL. PNL dacă își decapitează propriul președinte, e o situație politică în care suntem în afara jocului”, ar fi spus Dominic Fritz.

El a transmis membrilor USR că și PNL va lua o decizie similară în cazul moțiuni votate de PSD. Pe de altă parte, lui Dominic Fritz i s-a amintit faptul că și USR și-a dat jos propriul guvern în 2021. "Am dat jos guvernul din care făceam parte, fix cu voturile AUR”, i-au transmis cei prezenți la ședința conducerii USR lui Dominic Fritz.

Acesta s-a opus scenariului în care USR va renunța la unul dintre miniștri: “Am recunoaște că avem o problemă”.

De asemenea, potrivit surselor Antena 3 CNN, Fritz a invocat și o a treia variantă, cea potrivit căreia Bolojan se retrage ca urmare a presiunilor politice. Dominic Fritz a spus în ședința USR că acest lucru e dorit de PSD.

“PSD ne trădează, PNL ne trădează apoi cu PSD, înseamnă ca nu e nevoie de noi la guvernare. Dacă PSD merge atât de departe și pică guvernul, nu o fac pentru că nu îl vor pe Bolojan, ci pentru că nu ne vor pe noi. Noi ne pregătim cu votul de astăzi pentru situația în care PSD ne scoate de la guvernare. Cu votul moțiunii cu AUR ne scot fizic, legal, de la guvernare. Ce altă linie roșie ar putea sa fie decât că aștia care ne-au scos de la guvernare cu voturile AUR să credem că sunt serioși? Nu vom putea guverna cu ei în bună-credință”, a transmis Dominic Fritz.

Dominic Fritz: "Ce vrea PSD e să voteze o moțiune cu AUR"

El a spus că votul PSD împotriva propriului guvern cu ajutorul celor de la AUR e un semn că USR nu trebuie să mai lase nicio ușă deschisă pentru viitoare colaborări politice:

“Grindeanu nu are curajul să explice cum o va face. Deja ne-a înșelat soția, ne anunță că vrea să bage un divorț. Dacă ea acum ne înșală și bagă divorțul, noi ne gândim acum că mai lăsăm o ușiță și o mai luăm înapoi după aia? Nouă ne e frică să ne separăm dacă bagă și divorț. Ce ușiță să mai lăsăm deschisă, dacă nu mai vor să guverneze cu noi. Până unde ne umilim? Cu câte ușițe ne mai umilim? Noi acum că Grindeanu nu a spus nimic de o moțiune de cenzură, trebuie să o spunem cu gura mare. Ce vrea PSD e să voteze o moțiune cu AUR. Să ne explice cum îl scot pe Bolojan!”, a mai spus Dominic Fritz.

El a anunțat luni, înaintea ședinței conducerii USR că va propune o rezoluție potrivit căreia, dacă PSD va vota o moţiune de cenzură împotriva actualului guvern condus de Ilie Bolojan şi acesta va pica cu voturile parlamentarilor AUR şi PSD, atunci USR nu va mai intra la guvernare alături de PSD. Președintele USR a spus luni seara că partidul nu susţine schimbarea acordului programului de guvernare.

Anunțul lui Fritz are loc după ce Bogdan Toader, președintele PSD Prahova, a transmis, luni, că va vota „pentru ieșirea PSD de la guvernare în cadrul consultării interne care va avea loc pe 20 aprilie”. El susține că „Partidul Social-Democrat nu trebuia să intre la guvernare alături de PNL și USR” și că „nu a fost și nici nu este momentul pentru o astfel de alianță”.