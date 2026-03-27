Grindeanu a prezentat 3 scenarii în PSD: Opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, care sunt cele trei scenarii pe care partidul le va dezbate pe 20 aprilie: opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării.

Potrivit lui Grindeanu, PSD analizează în prezent trei variante: menținerea actualei formule de guvernare, trecerea în opoziție și reconfigurarea coaliției.

„Eu am prezentat azi cele 3 scenarii, ca acum, cu Bolojan, să trecem în opoziție sau să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții proeuropene”, a spus el.

Decizia finală urmează să fie luată pe 20 aprilie, când membrii partidului vor vota.

„În 20 aprilie vom face această consultare, când cei care votează vor cunoaște toate opțiunile. Astăzi a fost o consultare și o informare a activului partidului”, a mai declarat Grindeanu.

Înterbat ce înseamnă reconfigurarea Coaliției, el a răspuns: „Nu este legat de Ilie Bolojan, nu discutăm de o chestiune personală, ci de o reașezare în cadrul coaliției. Că asta înseamnă schimbare de prim-ministru, schimbare de portofolii, schimbare de abordare, toate astea înseamnă o reașezare”.

Social-democratul a vorbit și despre dificultățile din interiorul alianței, afirmând că PSD, deși este cel mai mare partid din coaliție, nu reușește să își impună ușor măsurile.

„E o coaliție de 4 partide în care PSD e singurul partid de stânga. Ca să îți promovezi niște politici pentru persoanele vulnerabile a fost nevoie să amenințăm și să blocăm lucrările în Parlament ca premierul să găsească 1,1 miliarde”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că acest tip de negocieri a devenit o regulă: „De câte ori venim cu o propunere, trebuie să amenințăm. Ilie, este despre economie, nu este despre sărăcie”.

Grindeanu a criticat și modul în care partidele se raportează la guvernare, spunând că există o diferență între politica de partid și responsabilitatea într-o coaliție.

„Poți să fii președinte PNL, PSD, USR și te comporți acolo, la partidul tău, pentru electoratul tău. Când faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă, sau ca să fie băgat în seamă trebuie să amenințe, nu mai este constructiv”, a afirmat liderul PSD.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, din cauza numeroaselor probleme care trebuie rezolvate, „ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică”. Premierul afirmă că aşteaptă să vadă ce va face PSD după data de 20 aprilie, când au anunţat că decid dacă rămân, sau nu, la guvernare. În cazul în care PSD sau AUR vor depune o moțiune de cenzură, Bolojan a spus că nu își va da demisia înainte de vot. „Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier”, a anunţat Bolojan.