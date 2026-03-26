Grindeanu: „Mai pică guverne. Se mai întâmplă lucruri în Europa”. Ce „rearanjări” pregătește PSD în coaliție

PSD nu va face niciodată alianță cu AUR și nu va susține un guvern minoritar, a declarat Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, în cadrul unui interviu la Parlamentul European, pentru Antena 3 CNN. Liderul PSD mai acuză că între liberali și AUR au existat în ultima perioadă „bezele” și un refuz al primilor de a nega o viitoare alianță. În același interviu, Grindeanu a cerut Guvernului să accelereze adoptarea măsurilor de compensare a prețurilor la carburanți, a apărat poziția PSD în dosarul Mercosur și a anunțat că procesul de evaluare internă a coaliției se va încheia pe data de 20 aprilie cu un vot, care va fi urmat apoi de întâlniri regionale cu primarii și miniștrii PSD.

Sabina Iosub: Suntem în Parlamentul European, în Bruxelles, aici unde Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și lider al PSD, a avut mai multe întâlniri importante. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Eu vă mulțumesc pentru oportunitate.

Sabina Iosub: O să discutăm pe rând despre aceste întâlniri, pentru a înțelege exact care a fost topicul și, sigur, feedback-ul e important. Ce au zis cei cu care v-ați văzut? Întâi și-ntâi, aș începe cu opoziția – Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, o discuție de 20 și ceva de minute, în cadrul căreia ați punctat și chestiuni naționale, și chestiuni internaționale.

Sorin Grindeanu: Să știți că n-a fost niciuna dintre întâlniri în termeni de opoziție și putere. Din contră, lucrurile au fost în parametri europeni, legați de stabilitate, legat de proiecte europene, legat de energie, și, în cazul doamnei președinte Metsola, a fost un interes vizavi de, de exemplu, promovarea femeii în funcții publice, atât la autorități locale, cât și la cele naționale. N-au fost chestiuni politice. Sigur, cei cu funcții administrative în Bruxelles... Am avut și întâlnirile separat, politice, cu familia socialiștilor europeni, unde, evident, am atins subiectele noastre, cele ale stângii din România.

Tema carburanților: „Trebuie mărită un pic viteza Executivului în luarea deciziilor”

Sabina Iosub: În acest moment, discuția principală la nivel european este, sigur, legată de tot ceea ce se întâmplă în legătură cu războiul din Iran, respectiv efectul asupra cetățenilor. Și, până la urmă, asta ne interesează pe fiecare dintre noi. Și în Consiliul European au vorbit despre cum să protejeze mai bine cetățenii. Știu că ați abordat și această temă în discuție și e una de foarte mare interes și la nivel național.

Sorin Grindeanu: A existat interes legat de prețul carburanților. Ce facem? Evident că e preocuparea numărul unu, nu doar în România, ci și aici, și cred că știți mai bine decât mine acest lucru. Am spus că noi încercăm să găsim soluții. Din păcate, până acum nu avem niciuna.

Astăzi, din câte știu eu, a fost ședința de Guvern prin care s-a aprobat cadrul, ceea ce e foarte bine, dar urmează și alte acte normative, care poate ar fi trebuit să fie aprobate mai repede. Ceea ce știu eu e că ministrul Energiei – și știu bine – a prezentat vreo cinci variante, cinci scenarii, și le-a prezentat în coaliție. Eu l-am rugat, în urmă cu mai bine de două săptămâni, să vină în coaliție să prezinte acele scenarii și Guvernul să adopte una din acele variante. Cred că trebuie mărită un pic viteza executivului în luarea deciziilor.

Sabina Iosub: E un reproș pe care îl faceți Guvernului?

Sorin Grindeanu: E o constatare. Fiecare dintre noi vedem, mergem la pompă în fiecare zi și vedem prețurile.

Sabina Iosub: Sau, dacă erați premier, o făceați mai repede?

Sorin Grindeanu: Da. Dar nu neapărat reproșul mă interesează în acest moment, ci mă interesează rezultatul. Și românii trebuie să vadă că există o formă de compensare, că agricultorii vor beneficia de ceea ce a propus ministrul Agriculturii, că transportatorii vor avea – așa cum bine știți, ei au o reducere din acciză –, legea spune să dai înapoi jumătate din cei 2,8 lei, cât este acciza la litru. Nu se dă decât, dacă nu mă înșel, 0,8, deci mult mai puțin de 1,4, cât ar trebui.

Astea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe, pentru că asta îi preocupă pe români. De aceea vă spuneam că nu-mi face niciun fel de plăcere să tot ies, să somez public Guvernul să ia o decizie – un guvern din care și PSD-ul face parte.

Dar eu i-am chemat pe cei pe care îi coordonez, care sunt membri PSD –miniștri, să miște. Mi-au spus că lucrurile au fost livrate de acum două săptămâni. Hai să vedem, poate facem, luăm decizii mai repede.

„Deciziile care angajează România pe mulți ani nu se fac pe ascuns”

Sabina Iosub: Care a fost atitudinea cu care ați fost primit aici, la nivel european? Că sunt câteva subiecte mai sensibile. PSD-ul nu a fost neapărat văzut foarte bine – de exemplu. O să dau un exemplu concret, al Mercosurului.

Sorin Grindeanu: Eu am explicat de atunci și știți, cred că și dumneavoastră v-am spus. Eu am avut în acea perioadă discuții cu toți reprezentanții socialiști din Comisie. Am discutat timp de aproape o oră la telefon cu Antonio Costa, spunându-i argumentele. Am discutat cu vicecancelarul german, care, de asemenea, este social-democrat.

Am schimbat mesaje și cu premierul Spaniei, spunându-le exact ceea ce susținem noi și care sunt argumentele noastre, și mi-am menținut punctul de vedere. Argumentele au fost ascultate.

N-are nimeni ce să reproșeze, atâta timp cât argumentele noastre au fost valide, cât în România n-a existat dezbatere pe acest subiect – cum bine știți –, cât nu existau acele plase de siguranță pentru fermierii români. Între timp, ele au fost aprobate, și asta e un lucru bun. Noi n-aveam de ce să votăm și ăsta e un lucru pe care eu nu l-am ascuns. L-am spus, de asemenea, în cadrul coaliției de guvernare.

I-am spus primului-ministru că deciziile de acest tip, care angajează România pe mulți ani de acum încolo, nu se fac pe ascuns, ci se discută. Eu aș prefera în Parlament, să știe toată lumea despre ce este vorba. În momentul în care angajezi România pe mulți ani de acum încolo, trebuie să pui și argumentele pro – pentru că în mod sigur sunt și argumente pro, evident – dar și dezavantajele. Și românii, în principiu, să decidă. Așa, decizii pe repede-înainte, fără explicații, fără a ține cont de observațiile pe care le-a avut ministrul Agriculturii — și le știți, că au fost publice – noi nu susținem.

Sabina Iosub: N-ați primit vreun reproș din nicio zonă?

Sorin Grindeanu: Nu e cazul să discutăm în acești termeni, pentru că...

Sabina Iosub: Ei cumva s-au simțit trădați că n-ați...

Sorin Grindeanu: Nu s-au simțit deloc, pentru că noi am anunțat deschis că nu vom susține acest demers și am și argumentat.

„Mai pică guverne”

Sabina Iosub: Ați venit însă și cu o altă discuție foarte importantă și acasă, cea legată de felul în care funcționează coaliția.

Sorin Grindeanu: Asta am discutat cu colegii mei din Partidul Socialist European, nu cu ceilalți, că nu neapărat e treaba politică a celorlalți.

Sabina Iosub: Este dacă nu se menține linia pro-europeană. Adică se uită cu îngrijorare la noi...

Sorin Grindeanu: Știu, dar nu e cazul la PSD. Așa cum v-am spus și am tot repetat, noi nu vom face alianțe – și am spus public lucrul ăsta – niciodată cu partide extremiste și nu vom face alianță cu partide care nu sunt pro-europene. Drept urmare...

Sabina Iosub: Păi atunci rămân tot aceleași. Să știți, în țară, tot PNL și USR. Nu am identificat altele. Dacă mă ajutați...

Sorin Grindeanu: Și UDMR.

Sabina Iosub: Da, sigur.

Sorin Grindeanu: Doar că lucrurile, cred, și aici nu e treabă politică, pentru că, din punctul nostru de vedere, lucrurile au fost delimitate politic, dacă vreți, în vara anului trecut, când am hotărât să intrăm în această coaliție. Și am hotărât de bună-credință, am devenit membri în această coaliție. Politic, am spus: da, e coaliție pro-europeană, mergem, suntem singurul partid de stânga într-o coaliție cu alte trei partide de dreapta, dar înțelegem momentul.

În mod sigur ne-ar fi fost mai simplu politic să fi rămas într-o formă de opoziție, prin care, în mod sigur, creșteam în intențiile de vot. Nu. Am preferat să mergem acolo.

Asta nu înseamnă că deciziile din coaliție, din Guvern – în care, repet, și PSD-ul face parte – au fost întotdeauna cele mai bune. Eu nu fug de răspundere și PSD-ul nu fuge de răspundere. Dar pot să vă dau exemple în care am spus că lucrurile ar trebui făcute altcumva, nu s-au făcut sau s-au făcut cu întârziere, și atunci ajungem în acest moment în care, economic, lucrurile nu arată prea bine.

Avem a cincea sau a șasea lună de scădere a consumului. Ieri sau alaltăieri am văzut de la Institutul Național de Statistică cum că producția industrială în luna ianuarie, față de luna dinainte, decembrie – dar decembrie să luăm în calcul e cu Moș Crăciun și cu altele – a scăzut cu 16%.

În primul rând, cred că trebuie să ne intereseze măsurile economice pe care trebuie să le luăm: ce trebuie să facem, să îndreptăm deciziile greșite luate în ultimele 10 luni, că s-au luat. Și atunci am pornit acest proces de evaluare internă. Dar asta are două componente. În primul rând, o autoevaluare a noastră.

Ce am făcut? Am reușit să promovăm politici publice, să spunem, de stânga, în ultimele 10 luni? Reprezentanții noștri, miniștrii noștri și-au făcut treaba? Care da, care nu? Care sunt proiectele care ar fi putut să meargă mai repede? Altele n-au început. Deci începe cu autoevaluare și, evident, se extinde la întreaga coaliție, întregul act de guvernare. Iar acest lucru se va finaliza, așa cum am anunțat, undeva în 20 aprilie, odată cu acel vot.

Dar până atunci, toate aceste, să spunem, etape se vor consuma începând de mâine, de exemplu – o să avem prima întâlnire regională în Oltenia, unde vor veni toți primarii PSD, toate consiliile politice județene din județele din Oltenia –, unde am invitat și miniștrii, am invitat pe toată lumea; și vom dezbate lucrurile bune și cele mai puțin bune care s-au întâmplat în ultimele 10 luni, astfel încât atunci când se va da acest vot, în 20 aprilie, lumea să fie informată și să ia decizia în cunoștință de cauză.

Cum ar arăta „rearanjările” din coaliție

Sabina Iosub: Foarte mult, și aici, la nivel european, și la nivel național, se vorbește despre stabilitate, mai ales într-o perioadă de criză economică. În acest moment simțiți că, prin toate aceste discuții, puneți în vreun fel în pericol stabilitatea. Sau ajutați, de fapt, la o mai bună stabilitate pe viitor?

Sorin Grindeanu: Haideți să dau un exemplu extrem: cea mai mare stabilitate e în Rusia și Belarus. Nu vreau să intrăm pe linia asta, dar...

Sabina Iosub: Da, stabilitatea e necesară, da.

Sorin Grindeanu: Dar dacă vezi și ajungi la concluzia că lucrurile nu merg în direcția bună, eu cred că e de datoria ta să încerci să le schimbi, să le faci să funcționeze, să meargă în direcția bună.

Fiindcă altfel, dacă continuăm doar de dragul unei stabilități care poate fi, cum să spun, reinstaurată într-o perioadă foarte scurtă, s-ar putea să aduci mult mai mult daune întregului context, decât să iei o decizie poate dureroasă, poate care într-o săptămână aduce neclaritate, dar după aceea să mergi într-o direcție mai bună.

Eu nu cred că trebuie să punem tot timpul această, să zicem, stabilitate – care e importantă; și nu vreau să fiu înțeles greșit, că nu contează. Contează, efectiv contează. Asta am discutat și cu doamna președinte Metsola despre acest lucru. Dar mai pică guverne. Se mai întâmplă lucruri în Europa.

În Danemarca au fost alegeri anticipate în plină criză legată de Groenlanda. Lucrurile țin atâta timp cât sunt în cadrul democratic. Cât sunt în limitele constituționale, sunt absolut în regulă. Și atâta timp cât se păstrează o linie pro-europeană într-o coaliție de partide pro-europene. Dacă în interiorul acestei coaliții încerci să faci rearanjări, eu cred că e un lucru bun, ca să faci lucrurile să funcționeze mai bine.

Sabina Iosub: Îmi imaginam rearanjările din interiorul coaliției. Ați spus rearanjări și încercam să-mi dau seama, având în vedere că deja sunt în afara coaliției partidele care nu sunt considerate, cel puțin aici, la nivel european, pro-europene, cam tot aceiași rămâneți. Așadar, până la urmă, miza este schimbarea premierului?

Sorin Grindeanu: Nu, nu, nu. Dar nu în forma asta se pune problema. Miza este ca Guvernul să funcționeze mai bine.

Sabina Iosub: Adică poate rămâne același premier și să schimbați, nu știu, miniștrii care n-au performat?

Sorin Grindeanu: Din punctul nostru de vedere, eu nu vreau să dau, să impun celorlalte partide. Noi vom decide pentru noi, pentru PSD. Și vom transmite celorlalți care este decizia noastră.

Dar vă dau un exemplu iarăși din aceste luni: când vii și prezinți niște măsuri de relansare economică, așa cum a făcut PSD-ul în septembrie – le-am prezentat, așa cum știți – și n-au fost băgate în seamă, și trec vreo șase luni, până prin februarie, când au fost aprobate, și atunci așa, cu forța... Cred că pot să funcționeze mai bine lucrurile. Am simțit în aceste luni că, de fiecare dată când încercăm să facem lucruri în interiorul Guvernului, care nu sunt gândite dintr-o anumită zonă, trebuie să ajungi aproape să ameninți ca să te impui.

Vă dau și un alt exemplu: săptămâna trecută, în Parlament, cu bugetul. I-am anunțat public că nu fac niciun fel de alianță, nu votăm nici măcar un amendament cu AUR, și m-am ținut de cuvânt și am anunțat public. De aceea – acum, paranteză – nu înțeleg de ce am văzut pe unii cum spuneau că AUR le-a tras preșul de sub picioare celor de la PSD.

Nu înțeleg de ce această abordare, fiindcă n-aveam nicio înțelegere cu cei de la AUR, dar voiam să promovez pachetul de solidaritate. N-am înțeles de ce USR și PNL n-au fost de acord. UDMR-ul da, UDMR-ul a votat cu PSD-ul acest pachet de solidaritate. Până când n-am ajuns să-i invit pe liderii celorlalte partide la mine în birou și să blochez, într-o anumită formă, lucrurile în Parlament, nu s-au găsit banii necesari. Vi se pare că e un mod normal de lucru în coaliție? Mie, nu.

Sabina Iosub: Dar în interiorul coaliției spuneți toate aceste lucruri?

Sorin Grindeanu: Evident. Legat de buget, dacă tot vorbim de treaba asta, am spus tot timpul ce am spus. Ce am spus în afara coaliției am spus și în interior.

”Nu facem alianță cu AUR”

Sabina Iosub: Au fost niște promisiuni în interiorul coaliției și ele nu s-au respectat în afara ei?

Sorin Grindeanu: Ca să iasă vreo decizie din coaliție, trebuie să existe unanimitate. N-a existat unanimitate pe buget nici într-o formă, nici în alta. N-a existat unanimitate nici să conțină bugetul pachetul de solidaritate, dar nici să nu-l conțină, pentru că noi am spus că nu susținem un buget care să nu aibă acel pachet.

Dar am fost proactiv, dacă vreți, și am spus: domnule, dați-i drumul la avizare, pe circuit interministerial, la buget, fiindcă și așa suntem întârziați și suntem la jumătatea lunii martie și nu avem aprobat bugetul. Și în Parlament, unde oricum trebuie să se discute lucrurile, vom tranșa acest subiect. Și i-am rugat pe miniștrii PSD să avizeze acest proiect și asta s-a întâmplat.

Doar că, n-a existat consens de nicio parte – nici să se conțină, nici să nu se conțină. De aceea n-am înțeles de ce „iarăși PSD-ul nu se ține de cuvânt”.

Ba da, ne-am ținut de cuvânt. Am spus că vrem acest pachet de solidaritate pentru pensionarii cu pensii mici, sub 3.000 de lei – nu pentru super-bogătași – și pentru copiii cu nevoi speciale, cu dizabilități.

Nu se poate. Ți-e și jenă să te apuci să negociezi. Ce? Indemnizația unui copil cu dizabilități? Creșterea de la 80 de lei pe lună la aproape 200 de lei? Asta trebuia să negociez în cadrul coaliției?

Sabina Iosub: Știu că aveți un avion de prins, așa că mai am o singură întrebare și o să vă rog un răspuns cât se poate de scurt. Dacă tragem linie, inclusiv după discuțiile de aici, de la nivel european: PSD nu face alianță cu AUR?

Sorin Grindeanu: Da. Și PSD nu susține un guvern minoritar. Deci nu susținem un guvern minoritar. Asta nu înseamnă că nu există majorități în Parlamentul României și fără PSD.

Sabina Iosub: Cu AUR, însă.

Sorin Grindeanu: Noi nu facem cu AUR. Pot să facă alții. Am văzut, am mai spus, am văzut în aceste zile cum se trimit diverse semnale, bezele, așa, dinspre...

Sabina Iosub: Am tot auzit asta cu bezelele. Au fost... Iertați-mă, eu am fost aici, la Bruxelles. Au fost în București bezele între PNL și AUR?

Sorin Grindeanu: Au fost, așa. A fost mai mult, refuzul de a nega o viitoare alianță între PNL și AUR, ceva de tipul acesta. Ceea ce de la mine și de la PSD auziți: noi nu vom face această majoritate cu partide extremiste.

Sabina Iosub: Îi provocați pe cei de la PNL, de fapt, să spună același lucru?

Sorin Grindeanu: Nu. E treaba lor... Eu, noi putem decide pentru PSD, nu pentru PNL și nu pentru USR, și nici nu vreau să facă acest lucru. E modul lor, e treaba lor să-și gestioneze lucrurile în interior, așa cum consideră necesar. Dar când ai un guvern de coaliție, guvernul este al coaliției, prim-ministrul este al coaliției.

Ești prim-ministru în acest moment din această coaliție, cu 45% pondere de la PSD. Asta înseamnă că, în interiorul acesta, asta înseamnă că mai trebuie să accepți și politici de stânga: de tipul pachetului de solidaritate, și nu trebuie să ameninți și să blochezi lucrările în Parlament. Ca să ai în buget ce? Un pachet de solidaritate pentru pensionari și pentru persoanele cu vulnerabilități, care avea un impact în buget de 0,04%. Eu nu agreez asta, un mod de lucru pe care să-l agreez. Nici eu, nici alții.

Sabina Iosub: Stabilitate promiteți, așadar?

Sorin Grindeanu: Evident.