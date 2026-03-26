Sorin Grindeanu, la Bruxelles: „Toată lumea vrea să păstrăm o coaliție pro-europeană”. Despre OUG pentru carburanți: Se putea mai rapid

Președinele PSD, Sorin Grindeanu, a spus joi, în exclusivitate de la Bruxelles pentru Antena 3 CNN, că „toată lumea” din Parlamentul European „e interesată de a păstra o coaliție pro-europeană”. Despre OUG privind criza carburanților, Grindeanu a spus că „lucrurile puteau fi făcute mai repede”.

„Mai sunt întâlniri și după-amiază, așa cum bine știți. Sigur, e prima mea vizită după ce, să spunem, am preluat în mod oficial conducerea Partidului Social Democrat, dar asta este o componentă politică pe care am avut-o și am avut întâlniri pe această temă cu colegii din Partidul Socialist European, iar acolo lucrurile sunt cât se poate de clare. De asemenea, au fost și întâlniri care nu au ținut și nu țin de politică, unde evident s-a prezentat și am prezentat situația la zi, lucrurile care ne preocupă, lucrurile care țin de stabilitate, lucrurile care țin de agenda zilnică, în special prețurile la carburanți și toate aspectele pe care le știți, și a fost acest schimb de idei.

După cum bine știți, Bogdan Ivan a prezentat, cred că în urmă cu mai bine de două săptămâni, în cadrul coaliției, cam cinci scenarii pe care putem să lucrăm. Guvernul poate să lucreze și să ia decizii pentru a atenua din acest șoc al creșterii prețurilor la carburanți. Din punctul meu de vedere, lucrurile puteau fi făcute mai repede. Bine că astăzi, într-un final, a fost adoptată această ordonanță-cadru până la urmă.

Cred că e nevoie și de reglementări ulterioare. Din ce am înțeles, nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi. N-am văzut încă forma finală, dar cert este că Guvernul trebuie să facă ceva. Aproape toate țările din Uniunea Europeană au luat măsuri. Despre asta am și discutat în aproape toate întâlnirile pe care le-am avut și, sigur, probabil și după-amiază, dar constructiv, în a găsi soluții fiecare dintre noi sau a prezenta lucrurile așa cum le vedem”, a spus Grindeanu.

Legat de coaliție, Grindeanu a spus că „toată lumea” din Parlamentul European „e interesată de a păstra o coaliție pro-europeană”.

„Aici lucrurile s-au discutat la nivel politic cu colegii mei din familia politică europeană. Cu ceilalți lucrurile nu se discută politic, fiindcă nu așa se desfășoară discuțiile de acest tip. Dar, în schimb, toată lumea este interesată în a păstra o coaliție pro-europeană, evident, ceea ce am spus și noi și am spus și eu. Eu am exclus, din perspectiva PSD, orice alianță cu partide extremiste, în speță cu AUR, și știți acest lucru, nu o dată, ci de mai multe ori, iar stabilitatea, de asemenea, este importantă.”, a subliniat Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a discutat, joi, la Bruxelles, cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, căreia i-a spus că există semnale de „apropiere” între PNL și AUR. O astfel de alianță ar reprezenta o ameninţare pentru viitorul oricărei coaliţii pro-europene, a mai spus șeful PSD. Grindeanu a scris, pe Facebook, că a informat-o pe Metsola și despre consultarea internă din PSD privind viitorul Coaliției de guvernare.