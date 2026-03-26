A treia încercare a Guvernului de adoptare a OUG care scade prețul carburanților. Politicienii se ceartă pe măsuri

1 minut de citit Publicat la 07:57 26 Mar 2026 Modificat la 08:03 26 Mar 2026

Guvernul încearcă pentru a treia oară să plafoneze adaosul comercial la carburanți, în timp ce prețurile la pompă cresc de la o zi la alta, iar criza politică se amplifică. Ordonanța de urgență, care prevede limitarea adaosului comercial la 50% din media anului trecut, a primit deja aviz negativ în Consiliul Economic și Social, iar patronatele și sindicatele avertizează că măsura ar putea duce de fapt la penurie de carburanți.

În paralel, patronatele cer sprijin urgent pentru industria alimentară și sectorul feroviar, afectate direct de scumpiri.

PSD insistă pentru reducerea accizei și chiar scutirea de TVA pentru o cantitate limitată de combustibil. Guvernul respinge deocamdată modificările fiscale, dar pregătește o nouă ordonanță.

În direct la Antena 3 CNN, consilierul premierului a declarat că statul nu are prea multe opţiuni, având în vedere deficitul bugetar.

La ora 11:00 începe o nouă şedinţă de Guvern în care vor exista noi discuții pentru rezolvarea crizei carburanților.

Între timp, criza politică se amplifică. Ruptura dintre PSD și PNL e tot mai vizibilă iar amenințările cu ruperea Coaliției sunt tot mai dese.

Miercuri seara, Sorin Grindeanu a avertizat că este pregătit să îi retragă pe miniștrii social-democrați din guvern și să ducă partidul în opoziție.

Într-o declarație la RTV, Grindeanu a mai spus că nu va susține, din opoziție, un guvern minoritar și a insinuat - la fel cum a făcut mai devreme în cursul zilei - că PNL ar lua în calcul o înțelegere cu AUR în vederea susținerii parlamentare a unui cabinet condus de liberali.

De asemenea, liderul PSD a făcut responsabil actualul executiv de temporizarea măsurilor menite să tempereze creșterea prețului la carburanți.

Soluțiile Guvernului în criza carburanților

declară criză pe piața carburanților plafonează adaosul comercial la pompă 50% din media anului 2025 permite reducerea concentrației de biocarburant limitează exporturile și livrarile intracomunitare

Solicitările patronatelor în criza carburanților

referința la cotația internațională compensarea accizei pentru industria alimentară compensarea costurilor cu motorina, sectorul feroviar

Solicitările PSD în criza carburanților

scădere variabilă a accizei 78 de litri/hectar fără acciza pentru fermieri scutirea de TVA pentru o maxim 50 litri de carburant