BNS acuză că ordonanţa pe carburanţi nu ţine cont de realităţi: Sunt nişte soluţii subţiri. Să reducă TVA la 16%, la combustibil

Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat miercuri că în proiectul de ordonanţă privind măsuri pentru reducerea impactului creşterii preţului la carburanţi "sunt nişte soluţii subţiri", care nu ţin cont de realităţile economice şi sociale şi a propus reducerea de TVA şi de accize pentru aceste produse, notează Agerpres.

"Soluţiile pe care le-au antamat în proiectul de ordonanţă, în opinia noastră, şi am comunicat preşedintelui Sorin Grindeanu, sunt nişte soluţii subţiri, care nu ţin cont de realităţile economice şi sociale.

Marele câştigător în momentul de faţă, pe cifre, pentru care am făcut aseară o evaluare, rămâne indiscutabil Guvernul României şi noi suntem pregătiţi, dacă premierul va dori să mai aibă acea reuniune de Consiliu Naţional Tripartit să discutăm mai multe variante de lucru care să ţină cont şi de reducerea accizelor, de reducerea TVA şi de alte elemente care ar trebui discutate în regim de urgenţă şi despre care, din nou, nu vorbeşte nimeni.

Evident că fără să afecteze veniturile bugetului de stat", a spus Costin la Palatul Parlamentului.

Ce soluţii propune BNS

El a explicat ce sume suplimentare câştigă Guvernul în urma creşterii preţului la combustibil şi a dat mai multe exemple de variante care ar putea fi implementate.

"De când au făcut proiecţiile pe buget, cu care au intrat şi în Parlament, ei câştigă suplimentar pe fiecare litru de motorină 0,359 lei, 0,36 de lei pe fiecare litru vândut, iar la benzină câştigă 0,26 pe fiecare litru vândut. Deci, aici s-ar putea opera o reducere de TVA, care ar duce până una-alta la un efect neutral în ceea ce priveşte veniturile bugetare, să nu le punem în pericol, dar nu ar mai creşte preţul cu amănuntul.

Sunt soluţii combinate. Putem să discutăm şi de accize, putem să discutăm şi de TVA. Spre exemplu, ar putea să reducă TVA astăzi de la 21 la 16 pe carburanţi", a adăugat preşedintele BNS.

Dumitru Costin a mai spus că i-a reproşat lui Grindeanu faptul că se fac întâlniri cu ministrul Energiei, care este membru al PSD, la care sindicatele nu sunt invitate.

"I-am reproşat cumva domnului preşedinte Grindeanu. Spre exemplu, am aflat în dimineaţa acestei zile că duminică, timp de patru ore, mediul de afaceri a avut discuţii şi consultări cu ministrul Energiei. Şi am spus - îi era greu ministrului Energiei, care e al vostru, să pună pe cineva să ne invite la discuţie, pentru că avem şi noi nişte puncte de vedere care vizează salariaţii din ţara asta şi majoritatea populaţiei. Reprezentăm până una-alta lucrătorii, indiferent că sunt sindicalizaţi sau nu", a afirmat liderul sindical.