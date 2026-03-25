Guvernul a modificat OUG privind carburanții pentru a include amenzi. Accizele ar putea fi scăzute în trepte

2 minute de citit Publicat la 12:01 25 Mar 2026 Modificat la 12:07 25 Mar 2026

Miercuri, 25 martie, motorina standard a ajuns la preţul de 10,22 lei/ litru, în timp ce benzina standard costă la 9,30 lei/litru. FOTO: Getty Images

Ordonanța de urgență anunțată de Guvern care cuprinde măsuri pentru reducerea prețurilor la motorină și benzină a fost modificată pentru a excepta rafinăriile de la micșorarea adaosului comercial și pentru a introduce amenzi pentru companiile care nu limitează adaosul la 50% din media anului 2025. De asemenea, ministerele Energiei și Finanțelor au propus, miercuri dimineață, un nou mecanism de scădere a accizelor la benzină și motorină în trepte, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Guvernul a anunțat luni că va adopta o ordonanță prin care va fi instituită situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere timp de șase luni. În această perioadă, vor fi instituite mai multe măsuri de protecție:

adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică;

exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei;

pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final;

Amenzi pentru companiile care încalcă OUG

Executivul a modificat OUG, care ar fi trebuit să fie adoptată marți, dar a fost blocată de Consiliul Economic și Social, pentru a excepta rafinăriile și pentru a include amenzi, potrivit documentului obținut de Antena 3 CNN.

OUG prevede că „pe durata situației de criză adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de fiecare operator economic care importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.”

De asemenea, potrivit OUG „limitarea adaosului comercial se aplică pe tot lanțul de activitate economică de vânzări en-gros și cu amănuntul”.

În ceea ce privește amenzile, ordonanța prevede:

Art. 6. (1) Aplicarea unor adaosuri comerciale peste cele prevăzute la art. 3 constiturie acțiune speculativă (...)

(2) (...) contravenția prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă cuprinsă între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării

(5) Constituie contravenție (...) efectuarea de către operatorii economici a oprațiunilor de export sau a livrărilor intracomunitare de motorină în alte condiții decât cele prevăzute la art. 4

(6) Contravențiile prevăzute la alin. (5) se sancționează cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu msura complementară de confiscare a mărurilor care fac obiectul contravenției

Cum ar putea scădea accizele

Potrivit surselor Antena 3 CNN, miercuri dimineață a avut loc o nouă întâlnire la Guvern a echipei tehnice, care gestionează criza prețurilor la petrol. Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au lăsat pe masa lui Ilie Bolojan un mecanism flexibil de scădere a accizei în funcție de evoluția prețului barilului de petrol.

Mecanismul presupune urmărirea și monitorizarea a doi indicatori: evoluția prețului barilului de petrol și variația prețului benzinei și motorinei față de valoarea de referință, adică cât era înainte să înceapă războiul din Iran și să fie blocată Strâmtoarea Ormuz.

Accizele la motorină și benzină ar urma astfel să scadă în trepte, în funcție de cum evoluează cei doi parametrii menționați.