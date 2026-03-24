CES blochează OUG pentru situația de urgență pe piața carburanților. ”Nu satisface nevoile populației”

Consiliul Economic și Social nu va da marți aviz pentru OUG privind declararea stării de urgență pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize. Sterică Fudulea, președintele CES, a declarat pentru Antena 3 CNN că ordonanța, în forma guvernului, nu rezolvă problema creșterii prețurilor la benzină și motorină. Fără avizul CES, OUG nu poate fi adoptată.

„Decizia colegilor din plen a fost să amânăm, fiind un proiect de așa mare importanță trebuie discutat mai amplu. Din păcate nu am regăsit informație tehnică în care să fie clar cu cât va scădea prețul la pompă. Nu satisface nevoile partenerilor sociali și ale populației”, a declarat Fudulea.

CES va avea miercuri ședința săptămânală și va pune atunci în discuție textul ordonanței.

Guvernul este convocat marți într-o ședință extraordinară, pe ordinea de zi aflându-se această ordonanță de urgență.



Ședința are loc de la ora 17:00, la Palatul Victoria, dar în acest moment nu este clar dacă va mai avea loc. Potrivit informațiilor Antenei 3 CNN, ordonanța nu a primit avize de la vicepremierul Marian Neacșu și de la ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu.

Decizia adoptării acestei OUG a fost luată, luni, în grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan.



”În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte marți o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize'', preciza Guvernul.



Potrivit sursei citate, pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.



Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.



Totodată, exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.



Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.



De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.