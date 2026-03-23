DOCUMENT | Ministerul Energiei a publicat măsurile pe care le va adopta Guvernul în criza carburanților

Ministerul Energiei a publicat, luni seara, proiectul de ordonanță de urgență prin care se declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Documentul poate fi consultat AICI.

Principala măsură: adaosul comercial practicat de companiile care produc, importă, distribuie sau vând benzină, motorină și materiile prime necesare obținerii acestora va fi plafonat la maximum 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni. Scopul este de a preveni comportamentele speculative ale operatorilor economici.

Proiectul mai prevede că exportul de benzină și motorină nu se va mai putea face liber, ci doar cu acordul Ministerului Economiei și al ministerului de resort.

De asemenea, se introduc mecanisme de prevenire a vânzării produselor petroliere peste prețurile maximale stabilite. O altă măsură vizează conținutul de biocarburant din benzină: pe perioada de criză, operatorii economici vor putea reduce procentul de biocarburant de la 8% la minimum 2%.

Toate aceste măsuri se aplică pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive cu câte maximum 3 luni, atât timp cât persistă condițiile care au generat criza.