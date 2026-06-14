Adrian Veştea spune că voia să plece din țară. "Voiam să merg la Muntele Athos să mă rog pentru reușita băiatului la Bac"

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de foc", de la Antena 3 CNN şi Adrian Veştea, noul premier desemnat. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Noul premier desemnat şi membru PNL cu vechime, Adrian Veştea, a declarat duminică seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că propunerea preşedintelui României, Nicuşor Dan, a venit într-un moment în care avea planuri importante pentru familie. Potrivit dezvăluirilor sale, urma să meagă pe Muntele Athos ca să se roage pentru apropiaţi, în special, pentru fiul său cel mic, întrucât acesta susţine în prezent examentul de bacalaureat.

"Cel mic are de dat bacul, sunt lucruri, care, sper să nu-i fi pus într-o situaţie critică. Este o situaţie care şi pe mine m-a luat prin surprindere, aveam cu totul şi cu totul alte preocupări, voiam să... am o deplasare la sfârşit de săptămână, chiar voiam să merg pe Muntele Athos, să mă rog pentru succesul celui mic, dar agenda trebuie schimbată, îmi asum acest lucru şi cred că este de responsabilitatea noastră să facem acest lucru când ţara ne cere", a dezvăluit Adrian Veştea în cadrul emisiunii "Ora de foc" de la Antena 3 CNN.

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Adrian Veştea, noul premier desemnat: Există de fiecare dată, sunt o persoană care nu duc nimic la extremă şi nu vreau să fiu interpretat că ajung foarte des la biserică, ajung la biserică, dar în diverse situaţii şi în diverse momente, dar sunt o persoană care se roagă şi, de fiecare dată, încerc să fiu o persoană echilibrată, o persoană care a avut şansa să fie în anumite poziţii şi care ar trebui să aibă măsură în tot ceea ce face, raportându-se la semenii lui.

Mai mulți lideri PNL au cerut excluderea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta a fost desemnat de Nicușor Dan să formeze noul guvern. În această seară, el a spus că miercuri a primit propunerea de a fi premier.

Adrian Veştea, despre fiul său cel mare care este student la Fizică

"Am răspuns de fiecare dată când am fost solicitat, şi în perioada în care am venit la Ministerul Dezvoltării, am răspuns unor astfel de solicitări, lucru care îl fac şi astăzi. Ştiu că nu este o situaţie plăcută nici pentru mine, nici pentru ştiu eu, cei apropiaţi – şi mă refer aici la familie, la cei care stau şi au fost şi ei luaţi prin surprindere –, dar este o situaţie, pe care un om politic responsabil şi chiar am primit, înainte să vin la dumneavoastră, la emisiune, un mesaj de la Darius, care este băiatul meu cel mare care este student în anul II la Fizică şi mi-a spus că Gheorghe Brătianu a zis că: «Un Brătianu trebuie să răspundă tot timpul când ţara are nevoie de ajutor»", a mai povestit Adrian Veştea în cadrul emisiunii "Ora de foc" de la Antena 3 CNN, duminică seara.