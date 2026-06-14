Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării a atins ţinta asumată prin PNRR - 4.500 de locuri noi în creşe

Cseke Attila. sursa foto: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat, duminică, o nouă creșă în Valea lui Mihai, județul Bihor, construită prin programul guvernamental „Sfânta Ana” - moment care marchează atingerea unei ținte asumate prin PNRR, scrie Agerpres.

„În Planul Național de Redresare și Reziliență, ne-am asumat crearea a cel puțin 4.500 de noi locuri pentru antepreșcolari în toată țara. Astăzi am atins această țintă. Ministerul Dezvoltării va continua să sprijine copiii și tinerele familii, astfel încât fiecare comunitate să beneficieze de șanse egale de dezvoltare, în acord cu standardele europene în domeniu: alte creșe sunt în construcție și vor fi finalizate până la finalul lunii august”, a declarat Cseke Attila.

Creșa din Valea lui Mihai are 40 de locuri, organizate în patru grupe, este dotată modern și respectă standardele nZEB - adică este eficientă energetic și prietenoasă cu mediul. Investiția s-a ridicat la 12,7 milioane de lei, finanțați integral de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Este cea de-a 74-a creșă construită și inaugurată la nivel național prin acest program.