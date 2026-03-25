Sindicatele boicotează întâlnirea cu Bolojan: „Guvernul e lipsit de respect”. În schimb, sindicaliștii sunt în biroul lui Grindeanu

Sindicatele au decis să boicoteze ședința Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, convocată de premierul Ilie Bolojan, pe care l-au acuzat de „dispreț”, „lipsă de respect” și „atitudine superficială”. În același timp, liderii de sindicat se întâlnesc, miercuri dimineață, cu președintele PSD Sorin Grindeanu.

Şedinţa a fost anunţată de Guvern pentru ora 11.00, dar Blocul Național Sindical (BNS) a anunţat că nu va participa.

La rândul lor Cartel ALFA, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N. Meridian au transmis că nu vor lua parte la şedinţă, reclamând că se doreşte doar „simularea unei dezbateri”. La întâlnire participă doar reprezentanții patronatelor.

În schimb însă, liderii principalelor federaţii sindicale se întâlnesc, începând cu ora 10:30, cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Acuzațiile sindicatelor

Blocul Național Sindical a anunțat, miercuri dimineață, că nu va participa la ședința convocată de Guvern și a solicitat reprogramarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNDTS) „în contextul modului defectuos și lipsit de transparență în care a fost realizată convocarea acesteia”.

„Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreț fără echivoc față de instituția dialogului social din România și față de rolul partenerilor sociali în procesul decizional.

Subliniem faptul că proiectul de Ordonanță de Urgență se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Național Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic.

De asemenea, faptul că, în cursul zilei de ieri, Consiliul Economic și Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiți să solicite convocarea CNTDS, evidențiază încă o dată atitudinea superficială și lipsită de respect a Guvernului față de un subiect de maximă importanță, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri”, a transmis BNS într-un comunicat.

Sindicatele solicită reducerea accizei pentru carburanți.

„Statul a încasat de la începutul anului în plus doar din TVA datorită creșterii prețului la motorină și benzină cca. 456 milioane de lei. În situația în care STATUL ar returna acești bani încasați suplimentar din creșterea prețului sub forma unei reduceri de acciză cu 25 de bani/litru, în solidaritate cu distribuitorii care pot veni cu un discount de 25 de bani/litru (metodă aplicată în anul 2022) și s-ar elimina plata taxelor la taxe care sunt de 50 de bani (eliminarea TVA la acciză), prețul produselor petroliere s-ar aduce rapid și simplu scăzând sub pragul 9 lei/litru, fără a afecta bugetul de stat, cu o scădere vizibilă la pompă”, a transmis BNS.

La rândul lor, C.N.S Cartel ALFA, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N.Meridian au anunţat, într-un comunicat de presă comun, că nu vor participa la ședința Consiliului Tripartit.

„Aşteptam ca la începutul crizei declanşate odată cu războiul din Iran, Guvernul României să convoace Consiliului Naţional Tripartit de Dialog Social (CNT-DS) şi să solicite partenerilor sociali propuneri în vederea protejării cetăţenilor, dar mai ales a companiilor din România, de efectele negative şi păstrarea capacităţilor de producere a energiei.

Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple dacă Guvernul României ar fi fost orientat în mod real către identificarea celor mai eficiente măsuri, care, în condiţiile date, să ducă la minimizarea impactului pe care turbulenţele de pe piaţa globală a energiei îl are asupra economiei ţării”, se arată în comunicatul comun al sindicaliştilor.

Sindicatele acuză Guvernul că până acum a „mimat” dialogul social.

„Partenerii sociali au primit la orele 19.00 convocarea pentru reuniunea CNT-DS pentru a doua zi la ora 11.00 pe un document amplu, fără să existe minimul de timp pe care legea îl prevede pentru consultarea membrilor, fapt confirmat inclusiv de precedentul recent: la reuniunea CNT-DS din 6 februarie, convocarea a fost transmisă cu doar 17 ore înainte de începere”, se mai arată în comunicatul de presă.

CNT-DS este convocat pentru miercuri, la ora 11.00, Consiliul Economic şi Social pentru ora 13.30, şedinţa de guvern fiind programată la ora 16.00.

„Calendarul convocărilor şi programării reuniunilor, precum şi punerea în discuţie a unui proiect de act normativ asupra căruia guvernul a decis deja, prin semnătura ministerelor implicate, arată că se doreşte doar simularea unei dezbateri, cu unicul scop de a bifa etapa consultării, fără nicio intenţie de îmbunătăţire a acestui document, indiferent de argumentele partenerilor sociali. Faţă de cele de mai sus, confederaţiile sindicale reprezentative semnatare refuză intrarea în acest simulacru de dialog social şi nu vor participa la reuniunea CNT-DS de astăzi”, au transmis sindicaliştii.

Organizațiile au înaintat Guvernului propunerile lor de măsuri concrete, pe care le-au anunţat şi anterior:

repornirea capacităţilor CE Oltenia pentru producţia de energie;

contractarea directă a energiei de către marii consumatori;

stoparea exportului de combustibil şi gaze;

reducerea TVA şi a accizelor la combustibili;

O nouă ședință CES

Ordonanța de urgență pregătită de Guvern care cuprinde măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți a fost blocată, marți, înainte de a ajunge la vot. Consiliul Economic și Social (CES) nu a dat avizul necesar adoptării OUG – iar fără acest aviz, Guvernul nu poate adopta ordonanța.

Problema a fost una dublă: a ținut atât de proceduri, cât și de conținut. Pe de o parte, ordonanța a ajuns la CES fără toate avizele ministeriale. Pe de altă parte, textul ordonanței nu conținea cu cât anume scade prețul la pompă.

O nouă ședință este programată să aibă loc miercuri la ora 13:30, dar președintele CES a subliniat că deși ședința va avea loc, dacă ordonanța nu are toate avizele necesare nu va fi dezbătută.