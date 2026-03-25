Cât costă motorina şi benzina miercuri, 25 martie. Bolojan spune că reducerea accizei la combustibil e doar "pasul doi"

Cât costă motorina şi benzina miercuri, 25 martie.

Benzina şi motorina sunt, în continuare, foarte scumpe, în România, în timp ce Bolojan transmite că reducerea accizei la combustibil pentru toți românii, nu doar pentru agricultori sau transportatori, este luată în calcul, însă reprezintă doar "un pas doi”, care poate fi făcut când există o stabilitate a pieței.

Astfel, miercuri, 25 martie, motorina standard se vinde, la una dintre marile companii cu staţii în Bucureşti, la preţul de 10,22 lei pe litru. Benzina standard a ajuns la 9,30 lei pe litru. Motorina premium se comercializează, în Bucureşti şi în marile oraşe, cu 10,60 lei/litrul.

Bolojan, despre reducerea accizei

Scenariul reducerii accizei este pe masă, a spus Ilie Bolojan: “Este un pas doi, dar asta înseamnă să ajungi la o situație de stabilitate, vezi cât s-a încasat, faci o estimare ce înseamnă costuri. Chiar dacă poți intervenii lună de lună, pentru a regla prețurile declanșezi niște elemente de costuri, iar România nu are un deficit de 3% cum ar fi fost bine să îl aibă”.

Premierul României a anunţat, marţi, la Euronews, că Guvernul va adopta, miercuri sau cel mai târziu joi, o primă ordonanţă care include măsuri pentru a atenua impactul majorării preţurilor carburanţilor

”O reducere de adaosuri este perfect suportabilă acolo unde lanţurile sunt integrate, rafinărie şi se ajunge până la staţia de benzină, dar acolo unde sunt doar comercianţii care cumpără direct produsul finit şi ajung să îl distribuie, marja lor de adaos nu este foarte mare, iar o reducere a acestei marje de adaos la jumătate i-ar putea duce - astea au fost contestările care au apărut în această perioadă - la situaţia în care să nu îşi poată acoperi costurile, deci să funcţioneze în pierdere.

Într-o atare situaţie efectul pieţei este de a nu se mai aproviziona, ceea ce ar putea duce, la anumite staţii de benzină, nu cele care sunt în marile reţele, la o penurie de combustibil şi asta este discuţia pe care mâine o vom finaliza”, a spus Bolojan.