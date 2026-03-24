Ilie Bolojan: "Scenariul reducerii accizei la combustibil e pe masa Guvernului, dar este un pas doi"

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: captură video Facebook/Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara la Euronews că Guvernul analizează scenariul reducerii accizei la combustibil pentru toți românii, nu doar pentru agricultori sau transportatori, dar “este un pas doi”, care poate fi făcut când există o stabilitate a pieței:

El a precizat că primul pachet de măsuri care ar fi trebuit adoptat marți permite condițiile necesare pentru a interveni în piață, “dar în fiecare zi prețurile se mișcă pentru că e o piață instabilă în totalitate”.

Ilie Bolojan a explicat că din cauza pieței volatile, Guvernul nu a putut lua măsuri mai devreme: “Prețurile sunt o combinație de combustibil aflat pe stoc și o combinație de combustibili care sunt din import la prețul la zi ceea ce face să nu avem o piață stabilă. Neexistând nicio predictibilitate, dacă statul intervenea prin reducerea de accize pentru toată lumea, așa cum am făcut pentru transportatori și agricultori, în momentul în care ai turbulențe gândiți-vă ce se întâmpla dacă anunțam că reducem anumite taxe și în loc ca cetățenii noștri să vadă că se face o reducere ar vedea în continuare creștere”.

Scenariul reducerii accizei este pe masă, a spus Ilie Bolojan: “Este un pas doi, dar asta înseamnă să ajungi la o situație de stabilitate, vezi cât s-a încasat, faci o estimare ce înseamnă costuri. Chiar dacă poți intervenii lună de lună, pentru a regla prețurile declanșezi niște elemente de costuri, iar România nu are un deficit de 3% cum ar fi fost bine să îl aibă”.

Premierul a precizat că orice măsură ar lua Guvernul nu înseamnă că creșterea prețurilor va fi automat oprită:

“Ceea ce am făcut până acum este că prin dialogul cu marile rețele de benzinării din România, să ne asigurăm că această creștere de preț nu se mută direct în buzunarele românilor ci este o creștere de preț care e mult mai lentă decât creșterea prețurilor atât pe piețele internaționale, dar și verificând ce se întâmplă în majoritatea țărilor europene. Vedem că astăzi prețurile sunt la un nivel mai ridicat.

Asta nu înseamnă că orice vom face în perioada următoare vom putea anula această creștere de prețuri care ne impactează pentru că o bună parte din țiței și motorină în România este în bună parte din import și că aceste blocaje din Golf legate de transport de țiței și motorină are un impact global”.

Ce spune Ilie Bolojan despre opoziția patronatelor față de plafonarea adaosului comercial

Ilie Bolojan a vorbit și despre rezerva patronatelor față de măsura plafonării adaosului comercial: “Au fost discuții despre unul din punctele care limitează adaosurile care pot fi aplicate la combustibili care sunt propuse a fi reduse la jumătate față de ce s-a întâmplat în anul 2025, în așa fel încât să fie adaosuri care să nu genereze o posibilitate de creștere de prețuri de tip speculativ. O reducere de adaosuri este perfect suportabilă unde lanțurile sunt integrate, rafinărie și până la stația de benzină. Unde sunt comercianții care cumpără direct produsul finit și o distribuie, marja lor de adaos nu e foarte mare, iar o reducere a marjei la jumătate i-ar putea duce la situația în care să nu își poată acoperi costurile. Efectul pieței este de a nu se mai aproviziona, ceea ce ar putea să ducă în anumite stații de benzină la o penurie”.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că banii pe care statul i-a încasat suplimentar în această perioadă ca urmare a creșterii prețurilor la pompă nu vor rămâne la buget:

“Niciun ban pe care în această lună ca urmare a creșterii de prețuri l-am încasat suplimentat sub formă de TVA nu va rămâne în pușculița statului român. Nu că nu ne-ar trebui. Dar unul dintre principiile pe care le-am avut când urmărim ce se poate face pe această piață e să fie împărțit acest cost. Orice am face nu putem să ținem prețurile la nivel care să nu fie impactat de ce se întâmplă în Golf”.

Marți, ordonanța de urgență pregătită de Guvern a fost blocată înainte de a ajunge la vot. CES nu a dat avizul necesar adoptării OUG – iar fără acest aviz, Guvernul nu poate adopta ordonanța. Ședința extraordinară de la Palatul Victoria, programată la ora 17:00, a fost amânată.