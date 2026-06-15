Probleme la Metrorex: Angajații reclamă ploșnițe în spațiile de odihnă. Există riscul ca acestea să ajungă și la călători

Stație de metrou în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Mai mulți angajați ai Metrorex au reclamat prezența ploșnițelor în spațiile de odihnă, folosite de mecanici, și în posturile de comandă. În acest context, există îngrijorări că insectele ar putea fi transportate și în vagoanele de călători, scrie Club Feroviar.

Potrivit sursei citate, angajații se plâng că ploșnițele au invadat dormitoarele mecanicilor de locomotivă.

Ploşniţele pot fi văzute plimbându-se pe pături, în zonele de dormit, dar și pe hainele angajaților. Oamenii se plâng că problema persistă de mai mult timp și cer măsuri urgente.

„De peste un an facem adrese, vin, stropesc un pic, iar ele se înmultesc , mi-e frică căci la Valea Ialomiței trebuie aruncat tot! Nu vor sa ia firma speciala din motive financiare , și uite am ajuns! La STB au inclus dezinsectie si in programul de salubrizare”, a mărturisit un angajat, pentru sursa citată.

Angajații susțin că problema cea mai mare este la depoul de la Valea Ialomiței, de pe magistrala 5. Deși mobilierul din dormitoare este nou, insectele ar fi reușit să se răspândească cu ușurință.



Din acest motiv, unii au renunţat și și-au adus propriile paturi pliabile şi saltele de acasă.

Insectele au fost observate și într-o sală pentru cursuri, dar și în scaunele din posturile de comandă ale trenurilor, aflate în apropierea salonului de pasageri.

Potrivit specialiștilor, ploșnițele se pot ascunde cu uşurinţă în haine, genți sau rucsacuri și pot fi mutate dintr-un loc în altul, fără să fie observate. Aceștia le recomandă călătorilor să fie atenţi la semnele unei eventuale infestări.