Tribunalul Bucureşti analizează marţi solicitarea STB de intrare în insolvenţă

Sursa foto: Agerpres

Cererea de intrare în insolvenţă depusă de Societatea de Transport Bucureşti (STB) ajunge marţi în faţa Tribunalului Bucureşti, scrie Agerpres.

Datele publicate pe portalul instanţelor de judecată arată că dosarul a fost deschis joia trecută, primul termen fiind fixat pentru 18 august.

În acest dosar, Societatea de Transport Bucureşti STB SA figurează ca debitor, iar în calitate de creditori apar BMF Grup Soluţii Integrate SRL, Ramco SRL, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Paşcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL şi Cleaning Servexpert SRL.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a declarat joia trecută că „STB a făcut ceea ce era corect” atunci când a cerut instanţei declanşarea insolvenţei.

„Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafaţă, ne costă în Bucureşti 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm şi datoriile şi penalităţile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât întregul buget al PMB. Aceasta este realitatea şocantă. Pentru a fi livrat populaţiei, prima condiţie a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar”, a scris edilul Capitalei pe pagina sa de Facebook.

Primarul general a explicat că, prin acest demers, se evită acumularea de penalităţi şi, prin urmare, a unor datorii tot mai mari.

„Este decizia corectă, pentru că va urma un plan de restructurare şi de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile şoferilor, vatmanilor şi muncitorilor. Vom continua investiţiile, dar este necesar ca această companie foarte mare şi importantă să fie administrată corect şi decăpuşată. Dar nu este suficient, ADI TPBI va trebui să îşi asume rolul pentru care a fost înfiinţată sau va fi desfiinţată! O mare parte din vina ultimilor opt ani aparţine acestei structuri care nu şi-a îndeplinit misiunea şi care, prin deciziile pe care le-a luat, a dus la explozia costurilor de operare în ultimii cinci”, a mai scris Ciprian Ciucu.