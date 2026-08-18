Primele rezultate la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate. Unde își pot vedea candidații notele

Rezultate Bac 2026 FOTO: Agerpres

Primele rezultate la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost afișate marți, 18 august. Candidații își vor putea verifica notele pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele centrelor de examen.

Tot de marți pot fi depuse și contestațiile (în intervalul orar 14.00 - 18.00). Și în zilele de 19 și 20 august se vor putea depune contestațiile și vor putea fi vizualizate lucrările scrise.

Cererile pot fi depuse fizic, la centrul de examen, sau online, la adresa de e-mail a centrului. Pentru solicitările transmise online este obligatorie copia actului de identitate. „Cererile de contestații se pot depune în mod fizic la unitatea de învățământ centru de examen sau pe cale electronică, la adresa de e-mail a centrului de examen. Cererile de contestații depuse online nu vor fi luate în considerare în absența copiei actului de identitate.”

Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obțină minimum media 6 la probele scrise.

Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, pentru susținerea probelor de competențe din acest an, informează Ministerul Educației.

La proba de la comunicare orală în limba română ( proba A) s-au înscris peste 5.500 de candidați, la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) , care a fost susținută de elevii din partea minorităților naționale, s-au înscris peste 200 de candidați, la proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) - peste 5.800 de candidați, iar la cea a competențelor digitale (proba D) - peste 5.500 de candidați.

Mulți dintre absolvenții de liceu spun că nu mai pun mare preț pe diplomă iar cei care consideră că au șanse mici să promoveze examenul și-au făcut un plan de rezervă: renunță la facultate în favoarea unor meserii pe care la consideră bine plătite, precum cea de electrician, șofer de TIR, mecanic auto sau lucrător în saloane de înfrumusețare.