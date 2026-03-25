Sindicatele s-au plâns lui Grindeanu de Bolojan. De acum, PSD va merge la consultări: „Vom duce cerințele lor în Coaliție”

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că de acum PSD se va întâlni periodic cu liderii sindicatelor și va transmite problemele acestora în Coaliție, pentru că „principala lor nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan”.

ACTUALIZARE: La finalul discuțiilor cu liderii sindicatelor, Sorin Grindeanu a transmis că problema de fond, pe care i-au reclamat-o aceștia „a fost cea legată de lipsa unui dialog cu Guvernul pe care ne-am angajat ca vom încerca să îl reparăm”.

„S-au ridicat diverse teme, care țin de partea de carburanți, de energie, de SAFE, de legea salarizării. Vom relua întâlnirile. Săptămâna viitoare voi avea și o întâlnire cu patronatele. Repet, o întâlnire foarte bună, din care a reieșit o lipsă de dialog între guvern și sindicate”, a spus președintele PSD.

Întrebat despre solicitarea PSD de reducere a accizelor la motorină și benzină, Grindeanu a spus că pe el îl interesează „efectele”.

„Mă interesează să iasă din starea asta de viteză foarte redusă Guvernul, să ia decizii, să acționeze. Toate aceste decizii se iau la nivel de prim-ministru și la nivel de Guvern, pe noi ne interesează să ieșim din această zonă urgent, să luăm decizii asemănătoare altor țări pentru că cu fiecare zi care trece, cu fiecare motiv pe care îl găsesc pe cei care caută motive în a nu da o asemenea decizie, românii pierd”, a spus șeful PSD.

--Știrea inițială--

Miercuri, principalele confederații sindicale au boicotat întâlnirea cu Bolojan și, în loc să participe, liderii acestora s-au întâlnit cu Sorin Grindeanu la Parlament.

După discuții, Grindeanu a postat pe Facebook că principala nemulțumire a sindicatelor „este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan”.

„Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ținut cont de niciuna dintre propunerile acestora”, a afirmat acesta.

Prin urmare, s-a decis ca PSD să se consulte periodic cu sindicatele și apoi partidul să transmită cerințele lor în Coaliție.

„Am decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerințele lor să fie susținute și transmise la nivelul Coaliției de către Partidul Social Democrat. Ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze! De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar și inflexibil, provocând suferințe sociale și economice majore: recesiune tehnică, scăderea producției industriale și a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educația și absorbția fondurilor europene”, a mai afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a adăugat că va continua să se întâlnească și cu reprezentanții patronatelor din România, pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat.

Sindicatele au boicotat ședința lui Bolojan

Declarațiile vin în contextul unui conflict deschis între sindicate și Guvern. Miercuri, principalele confederații sindicale au boicotat ședința Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, convocată de premierul Ilie Bolojan.

Sindicaliștii au acuzat „dispreț”, „lipsă de respect” și o „atitudine superficială”, susținând că întâlnirea ar fi fost doar o formalitate. În loc să participe, liderii acestora s-au întâlnit cu Sorin Grindeanu la Parlament.

Blocul Național Sindical a anunțat că nu participă la ședință și a cerut reprogramarea acesteia, invocând lipsa de transparență și faptul că proiectele de acte normative erau deja în circuitul de avizare înainte de consultări reale.

În același timp, și alte organizații - Cartel Alfa, CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian - au refuzat participarea, susținând că se încearcă doar „simularea unei dezbateri”.