Surse: PSD pregătește retragerea din Guvern. Se exclude continuarea guvernării alături de Bolojan. Cele 3 scenarii posibile

Ruptura coaliţiei de guvernare s-a produs deja, au transmis pentru Antena 3 CNN surse politice din interiorul PSD. Sorin Grindeanu este pe punctul de a anunţa retragerea partidului de la guvernare, mai spun aceleaşi surse. De asemenea, toate ședințele au fost suspendate până la anunțul decisiv care ar fi așteptat pe 20 aprilie. PNL şi USR au decis deja să nu mai facă Guvern cu PSD dacă social-democraţii vor vota o moţiune de cenzură.

Ședința tradițională de luni a coaliției nu a mai avut loc ieri, iar șansele să fie convocată până pe 20 aprilie sunt foarte mici, ziua în care PSD urmează să consulte cei aproximativ 5.000 de membri.

Potrivit unor surse social-democrate, tot atunci Sorin Grindeanu ar urma să anunțe retragerea PSD din actuala coaliție de guvernare.

În perioada următoare, deciziile vor fi lăsate în sarcina premierului Ilie Bolojan și a miniștrilor, însă nu va mai exista o consultare activă între liderii coaliției pe teme politice sau de guvernare.

Scenariile PSD pentru o viitoare Coaliție

Între timp, social-democrații își fac planuri și calcule pentru perioada de după 20 aprilie.

Scenariul preferat ar fi refacerea coaliției alături de PNL și UDMR, posibil chiar și cu USR - dacă formațiunea nu va anunța până atunci o alianță cu liberalii - însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier. PSD exclude varianta de a rămâne la guvernare cu Bolojan la Palatul Victoria.

Un alt scenariu luat în calcul este trecerea în opoziție, în cazul în care în PNL se impune tabăra Bolojan și se conturează un pol de dreapta alături de USR.

Deși conducerea PSD exclude o alianță cu AUR, această variantă nu este respinsă în totalitate de unii lideri locali ai partidului.

De cealaltă parte, vicepreședintele PNL, Alexandu Muraru, a spus luni, în direct la Antena 3 CNN, că „există o dorință la nivelul partidului de a nu mai face proiecte politice cu PSD”. Astfel, el a afirmat că se poartă discuții la nivel „foarte informal” pentru înființarea unei alianțe cu partidele de dreapta. Mai mult, Muraru a afirmat că „nu există negocieri, scenarii alternative sau ambiguități” legate de poziția lui Bolojan ca premier.