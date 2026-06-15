Adrian Veștea: "Aș dori ca Alexandru Nazare să rămână la Finanțe. Voi discuta și cu Cătălin Predoiu. Nu am o listă de miniștri"

Adrian Veștea. Sursă foto: captură video Observator, Antena 1

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat luni seară, la Observatorul Antenei 1, că își dorește ca actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, să își păstreze portofoliul în noul Guvern.

Veștea a spus că Ministerul de Finanțe este "unul greu" și că Nazare "trebuie să închidă bugetul" pentru a nu exista suspiciuni.

El a mai confirmat că intenționează să discute și cu Cătălin Predoiu, de la Ministerul de Interne.

Alessandra Stoicescu: "Întrebarea mea este: pe cine ați vrea să păstrați din liberalii din guvernul Bolojan, în afară de domnul Nazare? Înțeleg că deja ați vorbit public despre Alexandru Nazare."

Adrian Veștea: "Am vorbit public despre Alexandru Nazare, ținând cont de faptul că, în momentul în care Guvernul Bolojan purta negocieri referitor la portofoliile ministeriale pe care și le dorea, premierul României a fost întrebat 'Bine, dar tu ce ți-ai dori?'

Și prim-ministrul a răspuns: 'Ministerul de Finanțe, pentru a avea siguranța că nu există o risipă a banului public, că nu facem niciun rabat de la tot ceea ce înseamnă reformele pe care ni le-am asumat și le-am votat'.

Adrian Veștea: "Am păstrat același program de guvernare ca Bolojan"

Am păstrat același program de program de guvernare.

Și, mai mult decât atât, îmi doresc și eu să stau de vorbă cu el în perioada următoare.

Îmi doresc ca Alexandru Nazare, care a lăsat o impresie bună, care am văzut de mai multe ori că putea fi propus ca și prim-ministru al României, într-un moment de asemenea responsabilitate, să închidă acest buget, fiindcă altfel vom ajunge la tot felul de suspiciuni că de fapt s-au angrenat cheltuieli neprevăzute (...)

Toate aceste lucruri cred că am putea să le monitorizăm și să îi convingem pe români că, de fapt, nu este nicio schimbare referitor la modul de a guverna al lui Ilie Bolojan și cel al de a guverna al lui Adrian Veștea."

Alessandra Stoicescu: "Pe Cătălin Predoiu îl doriți în viitorul Guvern?"

Adrian Veștea: "Nu am discutat. O să stau de vorbă cu el..."

Adrian Veștea: "Nu am o listă de miniștri. Voi discuta cu PSD"

Alessandra Stoicescu: "Deci nu aveți o listă de miniștri?"

Adrian Veștea: "Nu am o listă de miniștri. În continuare, cred că ministrul cu cea mai grea încărcătură este Ministerul de Finanțe, fiindcă noi trebuie să ne raportăm la următoarele aspecte: România trebuie să se închidă în două luni de zile Programul Național de Redresare și Reziliență reprezintă o provocare, fiindcă în luna august Comisia Europeană va spune 'stop' tuturor acestor fluxuri bugetare pe care ni le-au asigurat până în prezent pentru finanțarea acestor proiecte.

Banii respectivi vin în urma unor îndeplinirii unor jaloane. De asemenea, vedem ce se întâmplă la granița României: probleme de securitate. Avem o alocare bugetară, iar noi trebuie să operaționalizăm programul SAFE.

O altă provocare cu avem care o avem este accederea în OCDE.

Deci, toate aceste lucruri nu pot fi lăsate să aștepte, iar noi trebuie să rămânem preocupați și să păstrăm această linie pe care foarte bine a păstrat-o Ilie Bolojan și să putem să raportăm, să zic așa, la sfârșitul anului, 'Misiune îndeplinită'".

Alessandra Stoicescu: "Ce le oferiți celor de la PSD, cu care vă întâlniți marți?"

Adrian Veștea: "Nu am avut astăzi până astăzi o discuție și nu vreau să par o persoană providențială.

Dacă tot mi se spune că sunt un om al dialogului, trebuie sa găsim persoanele cele mai competente.

Eu cred că înaintea portofoliilor care vor fi asumate de partidele politice, este necesar să găsim oameni competenți, care cunosc ministerul în care vor activa și, de a doua zi, se vor pune pe treabă și în felul acesta vom implementa reformele din programul de guvernare și care se adresează tuturor ministerelor."