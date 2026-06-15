Adrian Veștea a povestit că Nicușor Dan l-a ținut sâmbătă seara până târziu ca să îi explice dezastrul în care se află România

Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern. Foto: Presidency.ro

Premierul desemnat Adrian Veștea a povestit, la Observator News, la Antena 1, cum a ajuns să accepte nominalizarea la șefia Guvernului, după o discuție lungă, sâmbătă seara, în care președintele Nicușor Dan i-a prezentat în detaliu situația economică dificilă a României. În același interviu. Veștea susține că nu se poate un guvern majoritar fără PSD.

Veștea a confirmat că discuția decisivă a avut loc la finalul săptămânii.

„Da, președintele exact acest lucru mi l-a spus (despre situația dificilă economică a României – n.r.), iar sâmbătă a fost prima dată când a insistat. Sâmbătă seara, stând până târziu. Și le-am explicat acest lucru colegilor mei. Mi-a explicat și mi-a prezentat întreaga situație prin care trece România. Evident că astăzi nu este o situație pe care noi, în România, să o simțim ca pe o situație liniștită. Și atunci, clar că responsabilitatea politicienilor este de a se așeza la masă, de a găsi soluții și de a duce România mai departe (...) Până miercuri nu am avut întâlniri și nu am fost chemat. Nu am crezut niciodată că eu ar trebui să reprezint o variantă de premier. În momentul în care am discutat sâmbătă și ne-a prezentat situația în care se află România și faptul că ar trebui să luăm o decizie, am tratat-o ca pe o chestiune de responsabilitate”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a precizat că nu a avut o relație apropiată cu Nicușor Dan înainte de această desemnare, însă Președintelui i-a plăcut de el pentru că nu e „conflictual”.

„Nu am avut o relație înainte, nu am fost apropiat. Cred că a existat o evaluare – și asta mi-a și spus-o – referitoare la parcursul pe care l-am avut în decursul timpului în actul managerial în diverse situații: fie la Consiliul Județean, fie la Primărie, fie la nivelul Ministerului Dezvoltării, unde am activat un an și jumătate. Dar ceea ce a considerat și mi s-a spus că contează este faptul că nu sunt conflictual, de fiecare dată sunt un om echilibrat, sunt omul dialogului”, spune Veștea.

Premierul desemnat a insistat că aritmetica parlamentară nu lasă alternativa unui guvern fără PSD.

„Deci, oricât ne-am dori, dacă noi punem mai presus orgoliul personal sau disputele care au existat în trecut între anumiți lideri, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, fiindcă nu există o majoritate. Asta au decis românii în momentul în care s-au prezentat la vot în anul 2024. De fapt, algoritmul politic exact acesta este: oricine ar vrea să guverneze, nu are cum să facă un guvern minoritar, pentru că nu ar avea susținere și ar cădea la prima moțiune.

Ceea ce știu astăzi este faptul că de 41 de zile țara este într-o perioadă de provizorat. Partidul Național Liberal, din păcate, chiar dacă președintele României l-a nominalizat pe Eugen Tomac, nu a avut intenția de a acorda sprijin și de a crea un guvern, evident, și de a-i pune condiții ca anumiți miniștri să nu facă parte din cabinet pentru că sunt apropiați de PSD. (...)

Obligatoriu, nici PSD-ul nu poate face guvern singur fără Partidul Național Liberal, și nici Partidul Național Liberal nu poate face guvern fără PSD”, a adăugat acesta.