Lider UDMR, dezvăluiri din discuţia cu Adrian Veştea: Ne-a propus să facem parte din guvern. Ne-a spus că e cu PSD și o parte a PNL

Csoma Botond, deputat UDMR, în timpul unei declaraţii de presă, la Palatul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

Deputatul UDMR Csoma Botond a declarat luni, la Antena 3 CNN, că premierul desemnat, Adrian Veștea, a propus formațiunii să intre la guvernare. Potrivit acestuia, viitorul Executiv ar urma să fie format din PSD și o parte a PNL, respectiv cei care susțin participarea liberalilor la guvernare. Csoma Botond a precizat că UDMR va lua o decizie marți.

"Am fost la această întâlnire. Ne-a propus să facem parte din guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10 - 15 minute, pentru că domnul Veştea s-a grăbit să ajungă la şedinţa Partidului Naţional Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis şi la televizor, că de miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului şi ne-a propus să facem parte din guvern. Sigur, n-am discutat nici nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o şedinţă a Consiliului Permanent şi vom decide acest lucru", a dezvăluit Csoma Botond, la Antena 3 CNN.

În timpul declaraţiilor, Csoma Botond a menţionat că l-a întrebat personal pe Adrian Veştea cu cine face guvernul.

"A spus cu Partidul Social Democrat (..) şi a mai zis că ar fi şi o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume din PNL. O parte, a zis el, cei care susţin intrarea PNL-ului la guvernare", a mai spus liderul deputaţilor UDMR.

Acesta a menţionat că decizia este foarte dificilă. "Toate variantele sunt pe masă. Vom decide mâine", a subliniat el.

Csoma Botond a mai confirmat că fără voturile UDMR Veştea nu poate să îşi treacă Guvernul şi a adăugat: "Mai avem o problemă. Are nevoie de voturi de la PACE, am înţeles, şi de la neafiliaţi care provin totuşi din unele partide extremiste. Şi am văzut că astăzi domnul Murad a fost la Partidul Social-Democrat şi nu prea ştim ce au discutat. Nu am dori să ne trezim cu AUR-ul în barcă".