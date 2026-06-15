Adrian Veștea, după ultimatumul dat de conducerea PNL: "Nu îmi depun mandatul de premier desemnat"

Veștea a respins ideea că nominalizarea sa pentru a forma un nou guvern reprezintă "un act ostil". FOTO: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, după ședința Biroului Politic Național al PNL, că nu intenționează să își depună mandatul, precizând că România are nevoie de stabilitate și de un guvern funcțional. El a reacționat astfel în urma deciziilor luate luni seara în ședința Biroului Politic Național.

"Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.

Nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului".

El a respins ideea că nominalizarea sa pentru a forma un nou guvern reprezintă "un act ostil":

"Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un „act ostil” sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.

Nu voi transforma diferențele de opinie într-un conflict personal și nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credință, munca depusă și dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluțiile de care are nevoie.

Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică".

Ce a decis conducerea PNL

Biroul Politic Național al PNL a votat pentru respingerea Guvernului Veștea. Propunerea a fost adoptată cu 41 de voturi „pentru”, în timp ce 13 membri s-au pronunțat „împotrivă”, iar 2 s-au abținut.

Adrian Veștea a primit un ultimatum să își depună mandatul până marți, ora 10:00, în contextul tensiunilor din PNL și al negocierilor privind viitoarea formulă de guvernare.

Conducerea PNL a mai decis să îi solicite președintelui reluarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern.

PNL a decis ca parlamentarii care nu respectă decizia partidului și votează Guvernul Veștea să fie excluși.