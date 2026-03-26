Grindeanu s-a plâns de Coaliție la Bruxelles, în fața Robertei Metsola, și a acuzat o „apropiere” între PNL și AUR

Liderul social-democraților a criticat, la Bruxelles, și modul în care a gestionat Guvernul Bolojan criza prețurilor la carburanți. Foto: Sorin Grindeanu via Facebook.com

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a discutat, joi, la Bruxelles, cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, căreia i-a spus că există semnale de „apropiere” între PNL și AUR. O astfel de alianță ar reprezenta o ameninţare pentru viitorul oricărei coaliţii pro-europene, a mai spus șeful PSD. Grindeanu a scris, pe Facebook, că a informat-o pe Metsola și despre consultarea internă din PSD privind viitorul Coaliției de guvernare.

„Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Președintele PSD a spus că, i-a transmis șefei PE, că partidul pe care îl conduce vrea să guverneze alături de un premier „care să livreze populației încredere și speranță - nu exclusiv austeritate!

„Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională”, a scris Grindeanu.

„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European, despre protejarea populaţiei şi a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanţilor, care trebuie să reprezinte o urgenţă majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluţii adoptate deja de alte ţări europene, soluţii care au temperat creşterea preţurilor, poate afecta performanţa guvernării pro-europene şi oferă combustibil forţelor extremiste şi populiste”, a spus preşedintele PSD, pe Facebook.