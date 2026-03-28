Ce spune Sorin Grindeanu despre grupul PSD de WhatsApp „Jos Guvernul”: „E un grup mare al românilor”

Sorin Grindeanu a fost întrebat, sâmbătă, la Târgovişte, dacă este activ pe grupul de WhatsApp intern al PSD numit „Jos Guvernul” și ce discuții se poartă acolo. Președintele PSD a fost că el face parte „din multe grupuri, în general grupurile cu români şi despre români”, fră a da detalii suplimentare, relatează Agerpres.

„Eu fac parte din multe grupuri, în general grupurile cu români şi despre români. E un grup care mă interesează pe mine, e un grup mare al românilor. Nu ăstea de dialog intern”, a răspuns Grindeanu, într-o conferinţă de presă, întrebat şi dacă este activ pe acest grup şi ce se discută pe el.



Sorin Grindeanu a fost prezent, sâmbătă, la Târgovişte, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa.



La reuniunea social-democraţilor au mai participat miniştrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Florin Barbu, precum şi viceprim-ministrul PSD Marian Neacşu.

Președintele PSD se află într-un turneu prin țară, pentru a se consulta cu liderii și membri PSD din teritoriu cu privire la viitorul Coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu a organizat opt întâlniri regionale privind acest subiect, iar un vot final va fi dat la data de 20 aprilie.

Președintele PSD a anunțat, vineri, care sunt cele trei scenarii pe care partidul le va dezbate pe 20 aprilie: opoziție, schimbarea lui Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că aşteaptă să vadă ce va face PSD după data de 20 aprilie, înainte de a lua o decizie în ceea ce privește PNL sau poziția sa în fruntea Guvernului. În cazul în care PSD sau AUR vor depune o moțiune de cenzură, Bolojan a spus că nu își va da demisia înainte de vot.