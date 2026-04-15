Kelemen Hunor: Scenariul în care funcționarea guvernului depinde de AUR este unul extrem de prost

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit într-un interviu pentru presa maghiară despre problemele din coaliția de guvernare de la București.

În contextul discuției telefonice pe care a purtat-o cu câștigătorul alegerilor legislative din Ungaria, Peter Magyar, liderul UDMR a fost întrebat, la Radio Kossuth, despre tensiunile dintre partidele de la guvernare și efectul asupra maghiarilor din România.

"Aici există o tensiune între cele două mari partide, între social-democrați și liberalii care dau prim-ministrul. Din câte percep eu acum, socialiștii (PSD, n.r.) vor ajunge acolo încât, printr-o decizie internă, vor confirma că doresc să-l schimbe pe prim-ministru și vor cere acest lucru partidului liberal (...)

Eu am fost de părere că astăzi, atât pentru noi, maghiarii din Ardeal, cât și pentru România, este important ca această coaliție să rămână, să funcționeze, în ciuda tuturor disputelor.

Kelemen Hunor: Scenariul în care AUR devine un factor al funcționării guvernului este foarte prost

Pentru noi, cel mai mare risc este dacă această coaliție se destramă și începe un fel de 'căutare de drumuri' din vreo direcție care ia în calcul AUR ca unul dintre factorii funcționării guvernamentale.

Eu consider acesta un scenariu foarte, foarte prost. Nu exclud posibilitatea, dar nici nu o consider probabilă acum, încă.

Ieri am avut discuții și cu șeful guvernului, și cu președintele partidului socialist.

Am încercat să înțeleg unde este adevărata problemă și dacă putem găsi o soluție care să ducă la supraviețuirea acestei coaliții, la continuarea ei, la o guvernare eficientă sau la o guvernare cu rezultate.

Kelemen Hunor: Nu sunt prea optimst azi. Pentru maghiarimea din Ardeal, e bine să existe coaliția

Nu sunt prea optimist astăzi, dar, evident, până săptămâna viitoare (pe 20 aprilie este așteptată decizia PSD, n.r.) mai sunt câteva zile, iar noi suntem interesați ca această coaliție să aibă perspectivă și stabilitate.

Anul viitor ar fi oricum schimbarea prim-ministrului, conform acordului de coaliție, și până atunci ne stau în față enorm de multe sarcini care trebuie îndeplinite.

Și pentru maghiarimea din Ardeal, din România, este bine dacă această coaliție este stabilă și, în ciuda tuturor dificultăților, face ordine în finanțele țării, în buget", a răspuns Kelemen Hunor.