“Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”. Reacția lui George Simion la acuzațiile lui Peter Magyar

George Simion, către Magyar: "Fii atent cum iei înapoi banii țării tale de la Ursula!"

George Simion a reacționat în urma acuzațiilor lansate de Peter Magyar care a declarat că Viktor Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania după ce l-au susținut pe liderul AUR la alegerile prezidențiale din România, care “a dansat pe mormintele strămoșilor noștri”.

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte — nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratonisti, așa că un sfat prietenesc: fii atent cum iei înapoi banii țării tale de la Ursula!”, a scris Simion, marți, într-un mesaj pe rețeaua X.

George Simion a făcut referire la Zsolt Hegedűs, posibil viitor ministru al Sănătății în Ungaria, al cărui dans după aflarea rezultatelor a devenit viral.

Congrats, Peter Magyar. Glad that you had FairPlay elections — we lack this in ??.

For the record: I’ve never danced on your people’s graves, I don’t have Zsolt’s moves.

We both are marathon lads, so a friendly advice:

Keep an ?️ on taking your country’s money from Ursula! pic.twitter.com/rb4uFC7k59 — ?? George Simion ?? (@georgesimion) April 14, 2026

Peter Magyar a explicat, luni, într-o conferință de presă de ce l-a acuzat pe Viktor Orban că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania, după ce l-a susținut în alegeri pe președintele AUR, George Simion.

“Cred că George Simion, care a fost un candidat la președinție în România îl știm, are un trecut. Dansa pe mormintele eroilor de război ale strămoșilor noștri. O asemenea persoană fie că devine politician sau nu, în niciun caz un premier din Ungaria nu poate să îl susțină.

Dar Viktor Orban a făcut acest lucru. Nu doar că l-a susținut pe George Simion, dar în mod fără succes, pentru că ați văzut că majoritatea românilor și maghiarilor de acolo nu au votat pentru el și pentru politicile lui, dar a distribuit fluturași în care apar împreună. Mii de fluturași au fost distribuiți în Transilvania în legătură cu acest candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Aceasta a fost o trădare, atât în Ungaria, cât și în Transilvania”.