Antena 3 CNN Politică “Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”. Reacția lui George Simion la acuzațiile lui Peter Magyar

“Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”. Reacția lui George Simion la acuzațiile lui Peter Magyar

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 12:06 14 Apr 2026 Modificat la 12:06 14 Apr 2026
George Simion, către Magyar: "Fii atent cum iei înapoi banii țării tale de la Ursula!"

George Simion a reacționat în urma acuzațiilor lansate de Peter Magyar care a declarat că Viktor Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania după ce l-au susținut pe liderul AUR la alegerile prezidențiale din România, care “a dansat pe mormintele strămoșilor noștri”.

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte — nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratonisti, așa că un sfat prietenesc: fii atent cum iei înapoi banii țării tale de la Ursula!”, a scris Simion, marți, într-un mesaj pe rețeaua X.

George Simion a făcut referire la Zsolt Hegedűs, posibil viitor ministru al Sănătății în Ungaria, al cărui dans după aflarea rezultatelor a devenit viral.

Peter Magyar a explicat, luni, într-o conferință de presă de ce l-a acuzat pe Viktor Orban că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania, după ce l-a susținut în alegeri pe președintele AUR, George Simion.

“Cred că George Simion, care a fost un candidat la președinție în România îl știm, are un trecut. Dansa pe mormintele eroilor de război ale strămoșilor noștri. O asemenea persoană fie că devine politician sau nu, în niciun caz un premier din Ungaria nu poate să îl susțină. 

Dar Viktor Orban a făcut acest lucru. Nu doar că l-a susținut pe George Simion, dar în mod fără succes, pentru că ați văzut că majoritatea românilor și maghiarilor de acolo nu au votat pentru el și pentru politicile lui, dar a distribuit fluturași în care apar împreună. Mii de fluturași au fost distribuiți în Transilvania în legătură cu acest candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Aceasta a fost o trădare, atât în Ungaria, cât și în Transilvania”.

 

 

Etichete: George Simion peter magyar Partidul AUR Viktor Orban alegeri parlamentare Ungaria 2026

