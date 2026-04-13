„George Simion dansa pe mormintele strămoșilor noștri”. Peter Magyar explică de ce Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania

Peter Magyar: Viktor Orban a susținut la alegerile prezidențiale un candidat care “dansa pe mormintele eroilor noștri”

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a explicat într-o conferință de presă de ce l-a acuzat pe Viktor Orban că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania, după ce l-a susținut în alegeri pe președintele AUR, George Simion. El a spus că Viktor Orban a susținut la alegerile prezidențiale un candidat care “dansa pe mormintele eroilor noștri”.

Corespondentul Antena 3 CNN, aflat la Budapesta, l-a întrebat pe Peter Magyar în conferința de presă: “Ați spus că Orban i-a trădat pe ungurii din Transilvania atunci când l-a susținut pe George Simion. De ce spuneți asta? Aveți un mesaj în acest moment pentru maghiarii care trăiesc în România?

Peter Magyar a răspuns: “Cred că George Simion, care a fost un candidat la președinție în România îl știm, are un trecut. Dansa pe mormintele eroilor de război ale strămoșilor noștri. O asemenea persoană fie că devine politician sau nu, în niciun caz un premier din Ungaria nu poate să îl susțină. Dar Viktor Orban a făcut acest lucru. Nu doar că l-a susținut pe George Simion, dar în mod fără succes, pentru că ați văzut că majoritatea românilor și maghiarilor de acolo nu au votat pentru el și pentru politicile lui, dar a distribuit fluturași în care apar împreună. Mii de fluturași au fost distribuiți în Transilvania în legătură cu acest candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Aceasta a fost o trădare, atât în Ungaria, cât și în Transilvania”.

Referitor la sprijinul oferit de ungurii din Transilvania pentru Viktor Orban și pentru Fidesz, Peter Magyar a spus că aceștia au fost induși în eroare:

“Aceeași propagandă a funcționat și acolo, în România, așa cum a funcționat și aici. A fost finanțată din banii plătitorilor de taxe. Este aceeași propagandă. Au mințit de dimineață până seara. Și despre mine, inclusiv. Eu îi voi susține pe maghiarii din România în orice fel posibil. I-am vizitat de multe ori. Am rude și prieteni de familie care locuiesc în transilvania. Dar Viktor Orban a mințit de-a lungul campaniei în legătură cu mine, alături de Kelemen Hunor. Facem parte din același partid european, PPE, dar au participat la această campanie de minciuni și de inducere în eroare. Cred că nu a fost corect”.

Cu toate acestea, Magyar a precizat că în calitate de premier va colabora cu orice organizație a maghiarilor care locuiesc peste hotare: “Cred că voi participa la o discuție telefonică cu Kelemen Hunor, astăzi sau mâine, și îi voi spune că nu îi port pică. Nu e vorba despre mine, ci despre ce putem face împreună pentru maghiari”.

Amintim că presa maghiară semnala în campania electorală din Ungaria, că partidul condus de George Simion l-a susținut deschis pe premierul maghiar, Viktor Orban. Publicația Daily News Hungary scria că AUR consideră că Orban este “alegerea corectă”, la scrutinul din aprilie, citând un interviu acordat de europarlamentarul Gheorghe Piperea pentru TransTelex.