Un câine celebru din China, cu 1,5 milioane de urmăritori pe rețelele sociale, ar fi fost ”furat, vândut cu 23 de euro și mâncat”

Chutou apărea frecvent în videoclipurile stăpânului său, Guo, un influencer de călătorii. Foto: Douyin

Chutou, un Border Collie urmărit de peste 1,5 milioane de persoane pe rețelele sociale chineze, a dispărut în timp ce se afla în grija părinților proprietarului său. După o investigație pe cont propriu, stăpânul susține că animalul a fost furat, vândut unui restaurant pentru aproximativ 23 de euro și sacrificat, un caz care a stârnit indignare în întreaga țară, potrivit HLN.

Chutou era cunoscut pe Douyin, versiunea chineză a TikTok, unde apărea frecvent în videoclipurile stăpânului său, Guo, un influencer de călătorii din provincia Henan. Câinele îl însoțise pe acesta în numeroase aventuri și devenise foarte îndrăgit de urmăritori.

În luna mai, Guo a plecat singur într-o călătorie în Georgia și l-a lăsat pe Chutou în grija părinților săi. Pe 11 mai, familia a observat că animalul dispăruse.

Doi bărbați aflați pe un scuter ar fi luat câinele

Înregistrările unei camere de supraveghere au surprins doi bărbați pe un scuter care ar fi luat câinele din apropierea locuinței. Proprietarul s-a întors imediat acasă și a început căutările.

După mai multe zile, Guo a reușit să identifice unul dintre suspecți. Acesta ar fi susținut că l-a confundat pe Chutou cu un câine fără stăpân, deși animalul purta zgardă și dispozitiv de localizare.

Potrivit declarațiilor făcute de suspect, câinele ar fi fost vândut unui restaurant pentru aproximativ 23 de euro. Proprietarul a mers la localul respectiv în speranța că va putea recupera măcar rămășițele animalului, însă a primit răspunsul că acestea fuseseră deja aruncate.

Consumul de carne de câine nu este interzis la nivel național

Imaginile publicate ulterior de Guo pe internet, în care apare plângând în timpul căutărilor, au emoționat milioane de utilizatori.

Influencerul a depus o plângere la poliție și a prezentat documente care atestă valoarea de piață a câinelui. Conform legislației locale, în anumite situații, furtul poate fi urmărit penal doar dacă valoarea bunului depășește un anumit prag.

Cazul a generat o amplă dezbatere în China privind comerțul cu carne de câine. Deși practica este tot mai controversată, consumul de carne de câine nu este interzis la nivel național. Există însă orașe, precum Shenzhen, unde vânzarea și consumul acesteia sunt interzise prin lege.