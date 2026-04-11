Alegeri cruciale în Ungaria. Viktor Orban ar putea să piardă puterea pentru prima dată în ultimii 16 ani. Ultimele sondaje

După Trump, alți doi lideri europeni își declară și ei sprijinul pentru Orban. „A luptat mereu pentru o Europă unită”Publicat acum 12 minute
După ce administrația Trump și-a declarat fără echivoc susținerea față de Viktor Orban, cu ocazia vizitei lui JD Vance la Budapesta de zilele trecute, premierul slovac Robert Fico și prim-ministrul ceh Andrej Babis și-au exprimat public sâmbătă sprijinul față de Viktor Orban la alegerile parlamentare care au loc în Ungaria duminică, 12 aprilie.
„Voi urmări alegerile din Ungaria din Vietnam, unde efectuez o scurtă vizită oficială. Împreună cu prim-ministrul Viktor Orban, investim o mare parte din energie în promovarea relațiilor prietenoase de înaltă calitate între țările noastre și asigurarea de condiții deasupra standardelor pentru minoritățile naționale”, a spus Fico, într-o postare publicată pe X.
ON THE HUNGARIAN PARLIAMENTARY ELECTIONS— Robert Fico ?? (@RobertFicoSVK) April 11, 2026
I will be following the elections in Hungary from Vietnam during my short official visit. Together with Prime Minister @PM_ViktorOrban, we invest a great deal of energy into fostering high-quality friendly relations between our countries…
„Îi doresc lui Viktor Orbán ca toate obiectivele sale politice să fie îndeplinite al alegerile parlamentare. În lunga mea carieră politică, nu am întâlnit niciodată un susținător atât de puternic al suveranității și al intereselor naționale ale propriei țări ca Prim-ministrul ungar Viktor Orbán”, a spus Fico.
Un mesaj similar a fost publicat și de premierul ceh, Andrej Babis.
Supporting @PM_ViktorOrban this Sunday??— Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 11, 2026
He has always fought for a stronger Europe, one built on peace, sovereign nations, sovereign member states, competitiveness. He always protected Hungarian citizens and Hungarian national interests. In turbulent times, choosing stability…
Îl susțin pe Viktor Orban. El a luptat mereu pentru o Europă mai puternică, una construită pe pace, națiuni și state suverane, competitivitate. A protejat întotdeauna cetățenii ungari și interesele naționale ungare. În vremuri tulburi, alegerea stabilității și a conducerii dovedite contează mai mult ca niciodată”, a spus Babis.
Cum ar putea Orban rămâne la putere, chiar dacă apar perdant în sondajePublicat acum 57 minute
Deși sondajele îl dau învingător pe Peter Magyar, Viktor Orban ar putea totuși să își păstreze majoritatea în parlament. Astfel, ca urmare a unui sistem electoral complicat, circumscripțiilor „redesenate” în favoarea Fidesz și a votului prin corespondență din străinătate, procentele din sondaje nu se traduc automat în mandate.
Cifrele din sondaje nu se traduc neapărat în mandate parlamentare – în special într-un sistem electoral atât de complicat precum cel din Ungaria. Cei mai mulți alegători vor vota atât pentru un candidat în circumscripția lor, cât și pentru o listă de partid, iar circumscripțiile au fost redesenate în favoarea partidului de guvernământ. La toate acestea se adaugă voturile venite din străinătate.
Cei mai mulți vor exprima două voturi: unul pentru un candidat care poate câștiga un loc în cursa directă din propria circumscripție, al doilea pentru o listă de partid valabilă la nivel național. Alegătorii care aparțin unei minorități etnice înregistrate pot vota și pentru o listă pe criterii de naționalitate – deși numai minoritățile germană și romă au numărul necesar pentru a-și alege un reprezentant.
Parlamentul ungar are 199 de locuri, dintre care 106 sunt acoperite prin curse pe circumscripții. Acele curse sunt ușor de urmărit: candidatul cu cele mai multe voturi câștigă locul.
Restul de 93 de locuri sunt distribuite prin liste de partid la nivel național – și aici lucrurile se complică.
Doar partidele care obțin cel puțin 5% din voturi sunt eligibile pentru a primi locuri prin liste. Dar calculul acelor locuri nu se bazează doar pe voturile pentru liste. Asta ar fi mult prea simplu.
În schimb, o parte din voturile care se duc spre cele 93 de locuri include și voturile exprimate în cele 106 curse pe circumscripții. Iar aici intră nu doar voturile care s-au dus către candidați perdanți, ci și voturile pe care candidații câștigători nu le-au folosit pentru a-ași depăși cel mai apropiat contracandidat.
Este rezultatul unei reforme din 2011, care de atunci a fost acuzată că a introdus în sistem un element de tip „învingătorul ia totul”.
Ce arăta ultimul sondaj înainte de alegeri10 Apr
Formațiunea de centru-dreapta Tisza din Ungaria are un avans consistent față de partidul Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban, potrivit unui sondaj publicat vineri de ziarul Nepszava și citat de Reuters.
Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, este cotat cu un procent de 52% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce Fidesz are un scor de 39%, afirmă sondajul realizat de Institutul Publicus.
Sondajul, care a avut un eșantion de 1.000 de persoane, arată un sprijin de 38% pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, Fidesz fiind susținut de 29%.
Cine este Peter Magyar, liderul opoziției ungare și posibilul viitor prim-ministru de la Budapesta06 Apr
„Acum ori niciodată”. Este mesajul pe care Peter Magyar îl transmite ungurilor, în turneul său în toate cele 106 circumscripții din Ungaria, într-o campanie electorală intensă, marcată de acuzații de corupție și amenințări cu publicarea de imagini compromițătoare. Fost aliat al lui Viktor Orban, membru Fidesz până în 2024, politicianul de 45 de ani reprezintă cea mai mare amenințare adresa dominației lui Viktor Orbán în Ungaria de când acesta a obținut prima dintre cele patru victorii consecutive în 2010, relatează BBC.
Sloganul lui Magyar pentru alegerile din 12 aprilie 2026, pe care sondajele sugerează că le-ar putea câștiga, își are originea într-un apel revoluționar din secolul al XIX-lea al unui poet care îndemna la ridicarea pentru patrie.
După mai mult de 100 de opriri în campanie, mesajul său a fost scurtat la „Acum”: cuvintele „ori niciodată” au fost tăiate, accentuând urgența momentului. „Știu că le este foarte frică. Este o oportunitate unică în viață, nu pentru Peter Magyar, ci pentru țară”, a spus Magyar.
Liderul Tisza se află într-un turneu în cele 106 circumscripții electorale ale Ungariei și a susținut patru, cinci, chiar și șase discursuri pe zi. Magyar și-a construit o bază solidă de susținători în mai bine de doi ani de turnee prin țară, inclusiv în orașe mici și sate unde Fidesz domină tradițional.
Anul trecut a mers pe jos 300 de kilometri, de la Budapesta până la granița cu România, într-o campanie de „reunificare” a națiunii, încercând să atragă de partea sa alegători tradiționali ai Fidesz.
Fost aliat al lui Orban, membru Fidesz timp de 22 de ani
Magyar promite să combată corupția, să îmbunătățească starea economică și a încercat să câștige sprijinul comunității rome defavorizate din Ungaria. De asemenea, a promis să deblocheze miliarde de euro din fonduri UE, înghețate în mare parte din cauza îngrijorărilor privind statul de drept.
Dar Orbán l-a prezentat ca pe o „marionetă” a UE și a Ucrainei, iar Magyar a fost atent să nu se apropie prea mult de Bruxelles, promițând alegătorilor că „noi suntem adevăratul partid al păcii”.
Încrederea sa vine dintr-o înțelegere profundă a rivalului pe care îl are. Timp de 22 de ani, din 2002 până în februarie 2024, Magyar a făcut parte din familia Fidesz.
S-a alăturat partidului în timpul facultății și s-a căsătorit cu una dintre figurile în ascensiune ale formațiunii politice, Judit Varga, cu care are trei copii.
Apoi Magyar i-a surprins pe unguri cu o apariție live pe canalul de YouTube Partizán, favorabil opoziției. Într-o țară de 9,6 milioane de oameni, un milion au urmărit cum un Peter Magyar sobru explica de ce a ajuns la limită cu propriul partid.
„Toată lumea m-a avertizat să nu fac asta, prieteni, familie, oameni pe care îi cunosc. Evident, am fost în acest sistem, în acest cerc, foarte mult timp”, i-a spus el prezentatorului Márton Gulyás.
Ungaria se afla în mijlocul unui scandal, după ce fosta președintă Katalin Novák grațiase un bărbat care ajutase la mușamalizarea unui caz de abuz sexual într-un centru de copii administrat de stat.
Ea a demisionat, la fel și fosta soție a lui Magyar, Judit Varga. Varga fusese ministru al Justiției și co-semnatara decretului de grațiere. Două femei importante din Fidesz au fost lăsate să suporte consecințele.
Varga era considerată o viitoare figură importantă în partid, după ce renunțase la funcția de ministru pentru a conduce campania Fidesz pentru alegerile europene. Cariera ei politică s-a încheiat atunci.
Acum, că aceasta nu mai făcea parte din mecanismul Fidesz, Peter Magyar a simțit că acesta este momentul lui. „Nu vreau să fac parte dintr-un sistem în care adevărații decidenți se ascund în spatele fustelor femeilor”, a scris el pe Facebook.
Spre finalul interviului Partizán, Magyar a vorbit despre speranța unei schimbări politice, recunoscând că aceasta va fi foarte dificilă cât timp Orbán rămâne la putere.
Actuala opoziție este complet ineficientă, a spus el, așa că schimbarea trebuie să vină din interior. Dar într-o zi va veni schimbarea, iar atunci ar putea fi rapidă, a prezis el. Apariția sa pe YouTube a devenit virală.
„Nu a fost o mișcare planificată. Mama m-a sunat să nu merg, dar am făcut exact invers. Toată lumea știa situația din Ungaria. Nu este foarte sigur să te opui acestui guvern.”, a declarat ulterior pentru BBC.
Căsnicia sa cu profil înalt din interiorul partidului s-a destrămat în 2023, dar el rămăsese o figură importantă în Fidesz, chiar dacă era puțin cunoscut publicului larg.
Se potrivea natural cu conservatorismul social al lui Orbán. Fiul a doi avocați, mama sa fiind judecător de rang înalt, nașul lui Peter Magyar este un fost președinte al Ungariei și a fost interesat de politică încă de tânăr.
A urmat un liceu catolic de elită pentru băieți din centrul Budapestei, apoi a studiat dreptul la o universitate catolică din capitală, în perioada în care Orbán se afla la primul său mandat de premier (1998–2002).
Magyar s-a alăturat partidului după înfrângerea electorală a lui Orbán, iar soția sa, Judit Varga, avea să devină ministru al Justiției în 2019, la nouă ani după revenirea lui Orbán la putere.
Magyar a devenit diplomat la reprezentanța permanentă a Ungariei la Bruxelles, iar ulterior a coordonat echipa lui Orbán care lucra cu Parlamentul European. A făcut parte și din consiliile de administrație ale unor companii de stat.
Nemulțumirea sa față de partid a crescut treptat. „După un timp am devenit tot mai critic, deschis și în cercul de prieteni. Pot să vă spun că Fidesz-ul de azi este foarte diferit de cel la care m-am alăturat în 2002”, a explicat el.
„Mi s-a spus mereu de către politicieni că este necesar să păstrezi puterea: am acceptat asta o vreme. Dar, desigur, momentul decisiv a fost în 2024”, a spus el pentru BBC.
Pentru o perioadă, Magyar s-a temut că a făcut o greșeală: „Am trei copii, îi iubesc foarte mult și eram foarte îngrijorat și pentru viitorul lor.”
Amenințări cu imagini presupus compromițătoare
Dacă interviul de pe YouTube a fost punctul de cotitură, următorul moment important a venit pe 15 martie 2024, o zi națională care marchează revoluția eșuată din 1848.
În timp ce Orbán vorbea de pe treptele Muzeului Național din Budapesta, condamnând UE și cerând „ocuparea Bruxelles-ului”, Peter Magyar se adresa unei mulțimi de aproximativ 10.000 de oameni, acuzând corupția și gestionarea defectuoasă a economiei.
El a anunțat formarea unui nou partid, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile europene. Și-a intensificat acuzațiile de corupție și a publicat o înregistrare secretă a unei conversații cu fosta sa soție, în care aceasta vorbea despre un proces important.
Judit Varga s-a declarat revoltată de acțiunile lui Magyar și l-a acuzat de abuz, acuzații pe care acesta le-a negat. De asemenea, s-a certat cu un fost prieten, ministrul lui Orbán, Gergely Gulyás, care a spus că Magyar este „un om care își trădează mai întâi familia, apoi țara, ca agent al Bruxelles-ului”.
Întrebat ce crede despre adversarul său, Orbán a spus pentru BBC: „A plecat din Fidesz, atât.”
Între timp, fostul soț al lui Varga făcea progrese politice importante și își forma noi alianțe, printre care și cu actorul popular Ervin Nagy.
Magyar a preluat un partid inactiv numit Tisza și a obținut 29,6% din voturi și șapte locuri în Parlamentul European. Tisza a rămas în urma Fidesz, care a obținut 44,8%, dar mesajul lui Magyar a fost puternic.
Până în toamna lui 2024, partidul său conducea în sondaje și a criticat dur relațiile apropiate ale lui Orbán cu Rusia, în timp ce organizau marșuri rivale pentru comemorarea revoluției din 1956.
În timp ce Orbán a numit Tisza „instigatori la război”, care se alătură „marșului de război al Bruxelles-ului, Magyar l-a ironizat, spunând că liderul care în 1989 cerea retragerea trupelor ruse a devenit acum „cel mai loial aliat al Kremlinului”.
„Domnule prim-ministru, de ce nu mai spuneți ‘rușii acasă’?”, a întrebat el.
Magyar nu este liberal. A criticat opoziția liberală din trecut, care nu a reușit să-l învingă pe Orbán, doar ca liderul Fidesz să obțină o supermajoritate, care i-a permis să modifice Constituția.
Unul dintre secretele succesului său a fost demolarea vechii opoziții fragmentate. Îl consideră pe fostul lider socialist Ferenc Gyurcsány la fel de problematic ca Orbán.
Nu s-a ferit nici să confrunte presa favorabilă lui Orbán, care domină discursul public din Ungaria. La începutul acestui an, a susținut că a fost ținta unei campanii de discreditare „în stil rusesc”, implicând o presupusă înregistrare compromițătoare.
Jurnaliștilor le fusese trimisă o imagine de supraveghere în alb-negru, în care păreau că se află droguri pe o masă de lângă un pat.
Magyar a reacționat înainte de publicarea altor materiale. A recunoscut că a întreținut relații sexuale consensuale cu o fostă premieră, dar a negat puternic orice implicare cu droguri și a spus că a fost victima unei capcane, întinsă de serviciile secrete.
„Conștiința mea este curată”, a spus el, adăugând că a făcut un test antidrog pentru a demonstra acest lucru.
Până acum, niciuna dintre acuzațiile împotriva sa nu a avut efect. Ca fost consilier Fidesz, el crede că acest lucru îi oferă un avantaj. „Îi cunosc, le cunosc trucurile. Știu că le este foarte frică”, a spus el.
„Câmpul minat” pregătit de Viktor Orban dacă pierde alegerile06 Apr
Chiar și dacă liderul opoziției ungare, Peter Magyar, câștigă alegerile din Ungaria în această lună, el se va confrunta cu provocări uriașe în încercarea de a conduce țara eficient, din cauza unui câmp minat juridic și politic, creat în ultimii ani de prim-ministrul Viktor Orban, potrivit unei analize Politico.
Orban și-a asigurat un control strict asupra instituțiilor publice esențiale în cei 16 ani de putere, ceea ce înseamnă că loialiștii săi vor avea în continuare puteri decisive pentru a zădărnici planurile bugetare și a anula legislația prin intermediul unei curți constituționale politizate.
Pentru actuala opoziție, provocarea va fi găsirea unei modalități de a guverna cu succes fără a fi forțată să organizeze alegeri anticipate într-un sistem conceput să o facă să eșueze.
Pe lângă influența continuă a lui Orban asupra bugetelor, multe aspecte cheie ale vieții publice - inclusiv „legile cardinale” care guvernează sistemul judiciar, mass-media, sistemul electoral, finanțele publice, politica familială și biserica - pot fi schimbate doar dacă Peter Magyar și partidul său Tisza pot obține o super majoritate improbabilă de două treimi.
Guvernul lui Orban și partidul de guvernământ Fidesz pariază că Tisza - un partid tânăr care se bucură de sprijin din întreg spectrul politic - va eșua din cauza lipsei de experiență și nu va putea conduce.
Orban și-a pierdut răbdarea cu votanții săi la un miting recent06 Apr
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, și-a pierdut răbdarea, la un miting de campanie într-un bastion al opoziției, și s-a răstit la participanții care l-au huiduit. Premierul ungar a răbufnit acuzându-i că susțin interesele ucrainenilor și că vor să trimită banii ungurilor Ucrainei, relatează TVP World.
Incidentul a avut loc vineri în orașul Győr, din nord-vestul Ungariei, unde partidul de opoziție Tisza se bucură de un sprijin local puternic.
În timpul discursului său, Orbán a reiterat afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar oferi sprijin financiar și politic opoziției, într-un efort de a instala un guvern „prietenos cu Ucraina” la Budapesta. Această retorică, deși obișnuită, a stârnit o reacție ostilă din partea unor membri ai mulțimii, care au răspuns cu fluierături și huiduieli, iar premierul de la Budapesta a răbufnit.
„Puteți să fluierați de acolo, dragi susținători Tisza. Împingeți căruța Ucrainei în loc să fiți alături de unguri. Vreți un guvern pro-ucrainean și vreți să trimiteți banii ungurilor în Ucraina,” le-a spus Orbán contestatarilor.
?Viktor Orbán angrily responded to protesters who booed him at a rally in opposition-led Győr. He accused them of promoting Ukrainian interests and wanting to send “Hungarians’ money to Ukraine,” as his campaign follows a path-dependent strategy blaming everything on Ukraine. pic.twitter.com/jmLUQZTt7o— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 27, 2026
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, un critic vechi al guvernului Orbán, a distribuit pe X un videoclip cu incidentul și l-a acuzat pe premierul ungar că face jocurile Rusiei.
„De fapt, Viktor Orbán vrea să continue să cumpere petrol rusesc și astfel să trimită bani ungurilor la Moscova,” a scris Sikorski.
Orbán, aflat la putere din 2010, se numără printre puținii lideri europeni care au menținut relații cordiale cu Moscova, în ciuda invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin în 2022.
Liderul eurosceptic s-a opus în repetate rânduri pachetelor de ajutor militar și financiar ale UE pentru Kiev și a încercat să întârzie sau să blocheze sancțiunile împotriva Rusiei, punând frecvent Budapesta în opoziție cu alte state membre.
„Cine îl sprijină pe Orbán, ajută Moscova”
Anterior, Sikorski a scris pe X: „Moscova îl sprijină pe Orbán pentru că acesta sabotează Uniunea Europeană, blochează sancțiunile și banii pentru Ucraina. Ergo, cine îl sprijină pe Orbán, ajută Moscova. Chiar e atât de simplu.”
Moscow supports Orban because he sabotages the European Union, blocks sanctions and money for Ukraine.— Radosław Sikorski ???? (@sikorskiradek) March 27, 2026
Ergo, he who supports Orban, helps Moscow.
It really is that simple.
La doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare, Orbán și-a intensificat retorica anti-ucraineană într-un efort de a-și consolida sprijinul în rândul alegătorilor naționaliști.
Majoritatea sondajelor independente arată că Tisza, condus de liderul opoziției Péter Magyar, conduce în fața partidului aflat la guvernare, Fidesz al lui Orbán, în rândul alegătorilor deciși, înainte de alegerile din 12 aprilie.
AUR își declară sprijinul pentru Viktor Orban în alegerile din Ungaria06 Apr
Presa ungară semnalează că partidul condus de George Simion îl susține deschis pe premierul ungar , Viktor Orban, la alegerile parlamentare din Ungaria. Publicația Daily News Hungary scrie că AUR consideră că premierul ungar este „alegerea corectă”, la scrutinul din aprilie, citând un interviu acordat de europarlamentarul Gheorghe Piperea pentru TransTelex.
Alegerile parlamentare din Ungaria încep duminică06 Apr
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din aprilie a început penultima săptămână din februarie în Ungaria. Totuși, campania principalelor partide a început cu mult înainte de perioada oficială de 50 de zile. Candidații și politicienii populari ai Fidesz aut participat la evenimente publice, Janos Lazar a organizat tot mai des sesiuni „Lazar info”, iar Viktor Orban a participat la mitinguri de weekend și a făcut apariții neanunțate în timpul săptămânii, de regulă în fața unui public restrâns și cu ușile închise.
Și partidul Tisza și-a intensificat activitatea. Peter Magyar, cap de listă și candidat la funcția de prim-ministru din partea Tisza, a fost nominalizat în unanimitate de conducerea partidului și de cei 106 candidați.
Cea mai notabilă noutate a campaniei din acest an este utilizarea pe scară largă a conținutului generat de inteligența artificială. În ultimele luni, numeroase videoclipuri realizate cu ajutorul AI au apărut pe rețelele sociale apropiate guvernului și în reclamele online. Personajul principal este, de regulă, Peter Magyar, iar scenariul sugerează că politicianul opoziției ar confirma acuzații formulate de oficiali guvernamentali. În multe dintre afișele stradale se folosesc metode similare.
Videoclipurile generate de AI apar uneori și pe pagina de Facebook a premierului sau pe platformele oficiale Fidesz. De exemplu, un clip publicat pe pagina Fidesz, în care o fată plânge după ce tatăl ei este împușcat, a stârnit controverse puternice. Mesajul filmului, care a depășit jumătate de milion de vizualizări, este că ungurii care nu votează Fidesz riscă războiul.
Conținut similar este folosit și de partea opoziției. În februarie, pe pagina Ellenszel, apropiată Coaliției Democrate, a fost lansată o campanie AI în sprijinul uneia dintre principalele promisiuni ale partidului, respectiv retragerea dreptului de vot pentru maghiarii din afara granițelor. Videoclipurile, vizionate de sute de mii de ori, arată un maghiar din afara țării declarând că va vota Fidesz și că nu îl interesează ce se întâmplă în Ungaria, pentru că nu locuiește acolo.
Campania, semnalată și de Political Capital, a generat reacții intense online. Mulți utilizatori au crezut că persoanele din clipuri sunt reale, mai ales că pe versiunea pentru desktop nu există un avertisment clar că materialul este produs artificial, iar pe telefon acesta apare doar sub forma unei mențiuni discrete. Este de așteptat ca în perioada campaniei să apară tot mai mult conținut fake pe internet.