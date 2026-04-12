Liderii europeni reacționează după înfrângerea lui Orban: „Inima Europei bate mai puternic în Ungaria, în această seară”

2 minute de citit Publicat la 22:55 12 Apr 2026 Modificat la 22:58 12 Apr 2026

A fost o prezență istorică la votul pentru alegerile parlamentare din Ungaria. Foto: Profimedia Images

După ce premierul Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare care au avut loc duminică, prima reacție internațională a venit de la președinta Comisiei Europene. Ursula von der Leyen a scris, pe rețeaua socială X, în limba engleză și în limba maghiară că inima Europei „bate mai puternic în Ungaria, în această seară”. La rândul lor, cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron l-au felicitat pe Magyar.

„Inima Europei bate mai puternic în Ungaria, în această seară”, a scris Ursula von der Leyen pe X.

Ma este Európa szíve erősebben dobog Magyarországon.



Europe’s heart is beating stronger in Hungary tonight. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Într-o altă postare, șefa Comisiei Europene a continuat: „Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară care își reclamă calea europeană. Uniunea este mai puternică”.

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz l-a felicitat pe Peter Magyar.

„Ungaria a decis. Felicitări pentru victorie, dragă Peter Magyar. Aștept cu interes cooperarea pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”, a scris Merz pe X.

Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

Emmanuel Macron, președintele Franței, a scris, de asemenea, că l-a sunat pe Peter Magyar și l-a felicitat pentru victorie.

„Tocmai am vorbit cu Péter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa în Ungaria!

Franța salută victoria participării democratice, atașamentul poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene, precum și angajamentul european al Ungariei.

Să mergem înainte împreună către o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră și democrația noastră”, a scris președintele francez, în limba maghiară, pe X.

Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!



Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Tot pe X a scris și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola: „Felicitări europarlamentarului Peter Magyar pentru victoria din alegerile naționale din Ungaria de astăzi. Locul Ungariei este în inima Europei”.

Congratulations to Member of @Europarl_EN @magyarpeterMP on the victory in today's national elections in Hungary. Hungary's place is at the heart of Europe

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea

După numărarea a aproximativ 60% din voturi, Tisza, partidul condus de Peter Magyar, a obținut 136 de mandate, din totalul de 199, în Parlamentul maghiar. Fidesz a obținut 56 de mandate.

La votul pe liste, Tisza a înregistrat 52,8% din numărul de voturi valabil exprimate, în vreme ce Fidesz a obținut 38,55%.

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în acest scrutin istoric înainte ca numărătoarea voturilor să se încheie. El l-a sunat pe Peter Magyar și l-a felicitat, înainte de a ieși în fața susținătorilor săi.

„Rezultatul e dureros, dar clar. Am felicitat partidul câștigător”, a spus premierul maghiar, într-un discurs, după închiderea urnelor și publicarea primelor rezultate oficiale.

În discursul adresat susținătorilor săi, Orban le-a spus acestora că sarcina sa și a Fidesz este „clară”.

„Nu mai avem povara guvernării țării, așa că va trebui acum să ne reclădim comunitățile”, a spus Orban, citat de BBC.

Premierul maghiar le-a mulțumit celor 2,5 milioane de alegători care au votat partidul Fidesz.