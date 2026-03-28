Viktor Orban s-a răstit la participanții unui miting, după ce l-au huiduit: „Vreți să dați banii ungurilor Ucrainei. Ăsta e adevărul”

2 minute de citit Publicat la 22:10 28 Mar 2026 Modificat la 22:10 28 Mar 2026

Orbán, aflat la putere din 2010, se numără printre puținii lideri europeni care au menținut relații cordiale cu Moscova, după invazia în Ucraina. Foto: Getty IMages

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, și-a pierdut răbdarea, la un miting de campanie într-un bastion al opoziției, și s-a răstit la participanții care l-au huiduit. Premierul ungar a răbufnit acuzându-i că susțin interesele ucrainenilor și că vor să trimită banii ungurilor Ucrainei, relatează TVP World.

Incidentul a avut loc vineri în orașul Győr, din nord-vestul Ungariei, unde partidul de opoziție Tisza se bucură de un sprijin local puternic.

În timpul discursului său, Orbán a reiterat afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar oferi sprijin financiar și politic opoziției, într-un efort de a instala un guvern „prietenos cu Ucraina” la Budapesta. Această retorică, deși obișnuită, a stârnit o reacție ostilă din partea unor membri ai mulțimii, care au răspuns cu fluierături și huiduieli, iar premierul de la Budapesta a răbufnit.

„Puteți să fluierați de acolo, dragi susținători Tisza. Împingeți căruța Ucrainei în loc să fiți alături de unguri. Vreți un guvern pro-ucrainean și vreți să trimiteți banii ungurilor în Ucraina,” le-a spus Orbán contestatarilor.

?Viktor Orbán angrily responded to protesters who booed him at a rally in opposition-led Győr. He accused them of promoting Ukrainian interests and wanting to send “Hungarians’ money to Ukraine,” as his campaign follows a path-dependent strategy blaming everything on Ukraine. pic.twitter.com/jmLUQZTt7o — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 27, 2026

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, un critic vechi al guvernului Orbán, a distribuit pe X un videoclip cu incidentul și l-a acuzat pe premierul ungar că face jocurile Rusiei.

„De fapt, Viktor Orbán vrea să continue să cumpere petrol rusesc și astfel să trimită bani ungurilor la Moscova,” a scris Sikorski.

Orbán, aflat la putere din 2010, se numără printre puținii lideri europeni care au menținut relații cordiale cu Moscova, în ciuda invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin în 2022.

Liderul eurosceptic s-a opus în repetate rânduri pachetelor de ajutor militar și financiar ale UE pentru Kiev și a încercat să întârzie sau să blocheze sancțiunile împotriva Rusiei, punând frecvent Budapesta în opoziție cu alte state membre.

„Cine îl sprijină pe Orbán, ajută Moscova”

Anterior, Sikorski a scris pe X: „Moscova îl sprijină pe Orbán pentru că acesta sabotează Uniunea Europeană, blochează sancțiunile și banii pentru Ucraina. Ergo, cine îl sprijină pe Orbán, ajută Moscova. Chiar e atât de simplu.”

Moscow supports Orban because he sabotages the European Union, blocks sanctions and money for Ukraine.

Ergo, he who supports Orban, helps Moscow.

It really is that simple. — Radosław Sikorski ???? (@sikorskiradek) March 27, 2026

La doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare, Orbán și-a intensificat retorica anti-ucraineană într-un efort de a-și consolida sprijinul în rândul alegătorilor naționaliști.

Majoritatea sondajelor independente arată că Tisza, condus de liderul opoziției Péter Magyar, conduce în fața partidului aflat la guvernare, Fidesz al lui Orbán, în rândul alegătorilor deciși, înainte de alegerile din 12 aprilie.