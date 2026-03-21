Viktor Orban a transformat împrumutul crucial pentru supraviețuirea Ucrainei în principala sa armă politică, înaintea alegerilor

Orban l-a făcut pe Zelenski elementul central al propagandei guvernului său. Foto: Profimedia Images

Liderii europeni încearcă să-l convingă pe premierul ungar, Viktor Orban, să înceteze blocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Însă subiectul a devenit un element central în campania electorală din Ungaria, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie, relatează NYT.

Pe aproape fiecare colț de stradă din centrul Budapestei, imagini cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și principalii săi susținători din Uniunea Europeană sunt folosite pentru a mobiliza electoratul în favoarea partidului de guvernământ. Fețele acestora apar pe panouri publicitare finanțate de guvernul premierului Viktor Orban. Unele afișe îl prezintă pe Zelenski zâmbind ironic și cerând ajutor financiar, flancat de doi oficiali de top ai UE, Ursula von der Leyen și Manfred Weber, care îi indică palma. „Să trimitem un mesaj Bruxelles-ului: Nu vom plăti!”, se proclamă pe afișe.

Viktor Orban, un aliat și un apropiat al lui Vldimir Putin, s-a poziționat deseori împotriva țării invadate, alegând să sprijine agresorul. Recent însă, a transformat acest subiect în piatra de temelie a campaniei partidului său, Fidesz. Sondajele arată că Fidesz ar putea să piardă pentru prima oară guvernarea după 16 ani la putere.

În ultimele săptămâni, Viktor Orban și Volodimir Zelenski au avut schimburi tensionate de replici, inclusiv pe tema arestării unor angajați bancari ucraineni la Budapesta și a transferului de către Rusia a unor prizonieri de război ucraineni în Ungaria. Cel mai important, liderul ungar blochează un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru guvernul de la Kiev, deși acceptase inițial acordul în decembrie. El condiționează sprijinul de repararea unei conducte petroliere avariate, și motivează că cere asta pentru a evita creșterea costurilor la combustibili în Ungaria.

Joi, Viktor Orban a respins din nou încercările altor lideri europeni de a debloca împrumutul, potrivit a doi diplomați europeni, care au vorbit sub protecția anonimatului. La summitul UE de la Bruxelles, era clar încă de la început că nu va ceda.

„Bruxelles-ul colaborează, de fapt, cu ucrainenii”, a declarat Viktor Orban jurnaliștilor. Uniunea Europeană este „de partea ucrainenilor — nu putem spera la nimic de la ei”, a adăugat. „Trebuie să spargem acest blocaj petrolier prin propriile noastre forțe”.

Așteptările erau deja scăzute. „Nu sunt foarte optimistă”, a spus Kaja Kallas, șefa diplomației UE. „Întrebarea pentru noi este: cum putem impune, de fapt, aplicarea acordului din decembrie?”

Scandalul Ungaria-Ucraina, mai intens ca niciodată

Deși în trecut Viktor Orban a cedat uneori presiunilor UE, înaintea alegerilor nu dă semne că ar face acest lucru. El pare să mizeze pe faptul că ostilitatea față de Ucraina și temerile privind costurile economice pot aduce voturi într-o țară care nu a fost niciodată un susținător entuziast al ajutorului pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski a remarcat acest lucru. El a declarat recent unui blogger irlandez că Viktor Orban și-a construit campania pe ura față de Ucraina și „față de mine personal”, reacționând în repetate rânduri verbal.

Punctul central al disputei este conducta Drujba, care traversează Ucraina și transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Aceasta a fost avariată pe 27 ianuarie, în vestul Ucrainei, într-un atac pe care guuvernul ucrainean și UE îl atribuie Rusiei.

Viktor Orban a acuzat Ucraina că orchestrează o „blocadă petrolieră” și a ordonat armatei să protejeze infrastructura energetică din Ungaria. Ministrul său de externe, Peter Szijjarto, a anunțat la finalul lunii februarie că Ungaria va bloca împrumutul european până la reluarea livrărilor de petrol.

De atunci, schimburile de replici au escaladat. Pe 5 martie, Viktor Orban a amenințat că va folosi forța pentru a redeschide conducta. În aceeași zi, Volodimir Zelenski a spus că reparațiile ar putea dura „o lună și jumătate”, dar că Ucraina „nu vede niciun motiv tehnic sau de siguranță” pentru a interveni — un calendar care ar depăși data alegerilor din Ungaria.

El a lansat și o amenințare voalată, afirmând că dacă „o anumită persoană” blochează împrumutul UE, „îi vom da adresa forțelor noastre armate, ca să-l poată contacta în propriul limbaj”. Viktor Orban a reacționat rapid, afirmând pe Twiiter că „nu este vorba despre mine — el amenință Ungaria”.

Orban folosește scandalul ca armă electorală

Analistul politic Gabor Gyori consideră că Viktor Orban încearcă să câștige voturile indecișilor în confruntarea strânsă dintre Fidesz și opoziția Tisza, condusă de Peter Magyar. „Toate acestea întăresc ideea că Ucraina reprezintă o amenințare majoră pentru Ungaria — nu doar economic, ci și potențial militar”, a spus el.

Aliații lui Viktor Orban i-au susținut poziția. Prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, a calificat declarațiile lui Zelenski drept „absolut inacceptabile”, iar premierul slovac, Robert Fico, a avertizat că și alte state UE ar putea bloca împrumutul dacă situația continuă.

Totuși, împrumutul nu ar costa nimic Ungaria, Slovacia sau Cehia. Aceste state au fost scutite de contribuții, iar Ucraina ar trebui să ramburseze banii doar dacă Rusia ar plăti despăgubiri de război.

Guvernul ucrainean are nevoie urgentă de fonduri pentru sisteme de apărare aeriană și echipamente militare, iar resursele actuale se epuizează rapid.

În paralel, UE încearcă să convingă Ucraina să repare conducta, deși Zelenski ezită, motivând că aceasta contribuie indirect la finanțarea efortului de război al Rusiei. „Sunt deschis: sunt împotrivă”, a declarat el, adăugând că ar fi „șantaj” dacă ajutorul militar ar fi condiționat de acest lucru.

Oficialii europeni au propus trimiterea de inspectori și chiar finanțarea reparațiilor — ofertă acceptată de Ucraina. Totuși, Zelenski a precizat că lucrările ar putea dura până la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lui mai.

Într-o scrisoare adresată liderilor UE, Ursula von der Leyen și Antonio Costa au reamintit că este nevoie de unanimitate atât pentru împrumut, cât și pentru un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Dacă Ungaria nu va ceda, oficialii europeni sugerează existența unor soluții alternative temporare, însă acestea nu sunt încă clare.

Într-un mesaj recent pe rețelele sociale, Volodimir Zelenski a recunoscut incertitudinea: „Este extrem de important pentru noi. Este o resursă pentru protejarea vieților ucrainenilor”.