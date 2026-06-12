Politico, despre criza din România: Turbulenţe politice, negocieri blocate și riscuri financiare uriașe

Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac să încerce formarea unui guvern tehnocrat / Foto: Antena3CNN

România se confruntă cu noi blocaje politice, în condițiile în care termenul pentru formarea unui nou guvern se apropie, iar negocierile dintre partide rămân dificile. Într-o analiză publicată joi, Politico avertizează că incertitudinea politică se prelungește într-un moment sensibil pentru economie și finanțele publice.

Publicația amintește că, după căderea coaliției de guvernare în urma votului de neîncredere din luna mai, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac să încerce formarea unui guvern tehnocrat.

Potrivit Constituției, premierul desemnat trebuie să prezinte o formulă guvernamentală până la 14 iunie. În caz contrar, șeful statului va fi nevoit să reia consultările politice sau să desemneze un alt candidat.

„Presa românească relatează că Dan ia în calcul reînființarea coaliției care s-a destrămat în cazul în care Tomac nu reușește, însă o soluție politică pare încă departe”, scriu jurnaliștii de la Politico.

Publicația notează că procesul a întâmpinat un nou obstacol după ce Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat că nu susține această variantă.

Liberalii consideră că un guvern tehnocrat nu dispune de sprijinul politic necesar pentru a adopta reformele de care România are nevoie.

„PNL a luat decizia să nu susțină acest guvern. Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezenți și nu vor vota.

Fără o susținere parlamentară explicită acest guvern nu are puterea de a trece reformele necesare României. Un guvern fără o susținere parlamentară este mai slab decât unul minoritar.

Acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan.

„România riscă să piardă aproximativ 11 miliarde de euro din finanțarea UE”

Politico relatează că blocajul politic riscă să amplifice incertitudinile economice.

„Țara rămâne blocată într-o perioadă de turbulențe politice, în timp ce se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Dacă țara nu finalizează reforme cheie până în august, riscă să piardă aproximativ 11 miliarde de euro din finanțarea UE, iar dacă finanțele publice nu sunt aduse sub control în curând, analiștii se tem că ar putea urma o retrogradare a ratingului de credit la scurt timp după aceea”, menționează sursa citată.

Premierul desemnat a transmis la partide lista Cabinetului, urmând să trimită și programul de guvernare. Acestea ar trebui depuse în Parlament până cel târziu duminică, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile miniștrilor și votul de învestitură.

„Dacă nu se formează un nou guvern după 60 de zile şi după două încercări eşuate de învestitură, Constituţia României îi permite lui Dan să convoace alegeri anticipate. Dar, având în vedere că sondajele indică un avantaj masiv pentru partidul de extremă dreapta AUR, este puţin probabil ca el să dorească să urmeze această cale”, scrie Politico.