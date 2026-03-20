„Puneţi banii pe masă, lăsați UE în pace” Soluția lui Orban pentru Ucraina: cine vrea, să îi dea direct cele 90 de miliarde de euro

În timp ce liderii UE încearcă să ocolească dreptul de veto al Ungariei ca să acorde un împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, premierul Viktor Orban le propune o soluție. Țările care își doresc să finanțeze Kievul să dea banii direct, nu prin intermediul Uniunii Europene, relatează Agerpres.

„Uniunea Europeană nu a fost creată pentru a finanţa războaiele ţărilor terţe”, a spus Orban la finalul unui summit european, unde nu a renunţat la veto-ul său faţă de noul pachet european de asistenţă financiară pentru Ucraina.



În timp ce Bruxelles-ul şi liderii europeni caută acum modalităţi de a ocoli acest veto ungar, Viktor Orban le-a oferit chiar el o soluţie în acest sens, şi anume ca ţările lor să ofere Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro în mod direct, nu prin intermediul UE.



„Lăsaţi în pace UE şi oferiţi împrumutul! Puneţi banii pe masă şi daţi banii (Ucrainei)”, le-a sugerat el omologilor săi europeni, despre care a mai spus că „prin împrumutul comun ei doresc să ascundă faţă de proprii cetăţenii că doresc să dea Ucrainei din banii lor”.



Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba de pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp.

Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina tergiversează repararea conductei într-o acţiune de şantaj împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.



Printre represaliile la care a recurs, pe lângă oprirea exporturilor de energie şi motorină către Ucraina şi blocarea unor noi sancţiuni ale UE contra Rusiei, Orban a blocat un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Acest ajutor constă într-un împrumut finanţat prin emiterea de datorie comună şi garantat de bugetul comunitar, adică de statele UE.



Dar Kievul va trebui să ramburseze acest împrumut numai dacă Rusia îi va plăti ipotetice „reparaţii de război”, altfel statele UE vor trebui să-l plătească, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.



În încercarea de a limita posibilitatea lui Orban de a exploata acest subiect în campania electorală pentru alegerile din 12 aprilie, Comisia Europeană a cerut totuşi Ucrainei să repare conducta Drujba şi i-a oferit de asemenea sprijin financiar pentru lucrări, dar încă nu este clar când va fi repusă această conductă în funcţiune.



Nu este clar nici ce vor face mai departe liderii europeni pentru ca Ucraina să acceseze noile fonduri promise de UE şi blocate în continuare de guvernul de la Budapesta, o opţiune fiind să aştepte să treacă alegerile din Ungaria, în speranţa că actualul premier le va pierde.



La alegerile din 12 aprilie se vor confrunta în Ungaria opozantul Peter Magyar, susţinut de Bruxelles, şi premierul Viktor Orban, aflat în conflict cu Bruxelles-ul întrucât Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Rusia şi a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor.