Parlamentarii germani au renunțat la creșterea automată a indemnizațiilor cu 500 de euro: "Transmite un semnal important cetățenilor"

În mod normal, salariile membrilor Bundestagului sunt majorate automat în fiecare an. FOTO: Hepta

Parlamentul german urmează să suspende anul acesta creșterea indemnizațiilor celor 630 de membri ai Bundestagului, după ce CDU/CSU și SPD au depus un proiect de lege în acest sens, care va fi votat joi și se bucură de sprijinul majorității formațiunilor politice. Măsura ar bloca majorarea de aproximativ 4,2% programată pentru 1 iulie, într-un gest prezentat ca semnal de responsabilitate fiscală în contextul dificultăților economice cu care se confruntă germanii, potrivit FAZ.

În mod normal, salariile membrilor Bundestagului sunt majorate automat în fiecare an, în funcție de creșterea salariilor. Dar, anul acesta Bundestagul intenționează să renunțe la această majorare. Grupurile parlamentare CDU/CSU și SPD intenționează să voteze un proiect de lege corespunzător în Bundestag.

Dezbaterea a fost inițiată de Wilhelm Gebhard, un politician CDU din Hesse, care a fost primar al micului oraș Wanfried timp de 18 ani și a fost ales pentru prima dată în Bundestag în 2025. În martie, el le-a scris liderilor grupurilor parlamentare CDU și SPD, îndemnând coaliția să suspende creșterea automată a indemnizațiilor parlamentare pentru acest an. El a declarat pentru FAZ: „Suspendarea creșterii indemnizațiilor în acest an ar transmite un semnal important cetățenilor, având în vedere reformele necesare și reducerile inevitabile. În aceste vremuri dificile și provocatoare din punct de vedere economic, cred că acesta ar fi pasul logic și corect.”

Membrii Bundestagului german primesc în prezent o indemnizație lunară de 11.833,47 EUR, care este supusă impozitului pe venit. În plus, aceștia primesc o indemnizație de cheltuieli neimpozabilă de 5.467,27 EUR pe lună. Această indemnizație este destinată să acopere cheltuieli precum materiale, costuri pentru deplasări, chirie pentru biroul de circumscripție, sejururi la hotel și cazare în Berlin. Alte costuri legate de biroul din Berlin sunt rambursate de Bundestag. Membrii Bundestagului călătoresc, de asemenea, gratuit la clasa întâi cu trenul.

Conform Legii fundamentale, membrii parlamentului au „dreptul la o compensație corespunzătoare care să le garanteze independența”. Prin urmare, salariile lor se bazează pe salariul unui judecător junior la o instanță supremă. Acest lucru provine din așa-numita „hotărâre privind indemnizația parlamentară” a Curții Constituționale Federale din 1975. Până atunci, membrii parlamentului primeau doar o indemnizație pentru cheltuieli, deoarece apartenența la Bundestag era considerată o funcție onorifică. Încă din 1974, Bundestagul a decis că salariile membrilor ar trebui să fie supuse impozitului pe venit.

Noul proces de creștere a indemnizațiilor parlamentare a intrat în vigoare în 2016. De atunci, indemnizațiile și pensiile au fost ajustate automat în fiecare an, la 1 iulie. Aceasta înseamnă că membrii parlamentului nu mai trebuie să voteze o creștere în fiecare an. Bundestagul trebuie doar să confirme ajustarea automată cu votul majorității în primele trei luni ale unei noi legislaturi.

Compensația crește anual cu creșterea salariilor nominale, așa cum sunt stabilite de Oficiul Federal de Statistică. Indicele salariului nominal urmărește evoluția câștigurilor brute medii ale angajaților din Germania. Dacă ajustarea automată ar intra în vigoare din nou în acest an, compensația pentru membrii Bundestagului ar fi crescut cu 4,2%, sau aproape 500 de euro, până la 12.330 de euro la 1 iulie 2026.