Viermele-șurub s-a întors în SUA. Ce legătură are crima organizată cu asta

Parazitul fusese anterior eradicat din America de Nord și Centrală printr-un program de sterilizare a muștelor. Foto: Getty Images

Când Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) a anunțat săptămâna trecută că a detectat un caz de vierme-șurub la un vițel din Texas, ecologul Jeremy Radachowsky nu a fost surprins. Avertizase de mult timp asupra reveniri acestui parazit, o specie al cărei ciclu de viață pare desprins din scenariul filmului „Alien”, relatează CNN.

Larvele viermelui-șurub din Lumea Nouă se dezvoltă exclusiv în răni sau orificii ale animalelor cu sânge cald, precum vacile, câinii, caii și oamenii. Parazitul fusese anterior eradicat din America de Nord și Centrală printr-un program de sterilizare a muștelor, desfășurat timp de decenii și finanțat cu milioane de dolari de Statele Unite.

Foto: Fredy Rodriguez/Reuters via CNN Newsource

Însă Radachowsky, director pentru Mezoamerica și Caraibele de Vest în cadrul Wildlife Conservation Society, și alți cercetători avertizează de ani de zile că traficul ilegal de bovine a accelerat revenirea parazitului în teritoriile din America Centrală de unde fusese eliminat. De atunci, parazitul s-a răspândit spre nord, ajungând în Mexic, Texas și, de săptămâna aceasta, în New Mexico.

Traficul de bovine este o problemă veche în America Centrală, unde grupările de crimă organizată transportă ilegal animale peste granițe, fără controale sanitare adecvate, potrivit unui raport din 2022 al centrului de analiză InSight Crime.

56 de ani de la ultima epidemie de vierme-șurub în SUA

Raportul arată că traficul de bovine este profitabil în sine, dar le permite și grupărilor criminale să spele bani prin comerțul ilegal cu animale și să controleze teritorii prin defrișarea junglei pentru a face loc fermelor de mari dimensiuni.

Foto: Wildlife Conservation Society via CNN Newsource

Afluxul de bovine și de traficanți în pădurile Americii Centrale a avut consecințe grave, spune Radachowsky, inclusiv reducerea suprafețelor împădurite, creșterea violenței și răspândirea unor noi boli.

„Fiecare bovină transportată ilegal poate purta viermele-șurub și alte boli. Un alt aspect foarte îngrijorător este că gripa aviară și tuberculoza pot fi transmise prin intermediul bovinelo”, a declarat Radachowsky.

Foto: Wildlife Conservation Society via CNN Newsource

USDA și Ministerul Agriculturii din Mexic au anunțat noi eforturi pentru creșterea și eliberarea de muște sterile, în încercarea de a limita răspândirea parazitului. Ultima dată când acest parazit a ajuns în Texas, în anii 1970, epidemia a provocat pierderi de sute de milioane de dolari în sectorul zootehnic.

Totuși, Radachowsky avertizează că problema va persista dacă nu este combătută la sursă.

„Ceea ce avem nevoie cu adevărat este ca guvernele Statelor Unite, Mexicului și țărilor din America Centrală să colaboreze și să ia măsuri serioase pe care doar ele le pot implementa pentru a opri această activitate ilegală”, a spus el.

Până atunci, viermele-șurub amenință să provoace pagube de miliarde de dolari industriei cărnii de vită din sud-vestul Statelor Unite.

Schimb de acuzații

Comisarul pentru Agricultură al Texasului, Sid Miller, a criticat răspunsul autorităților federale și a cerut USDA să utilizeze sistemul Screwworm Adult Suppression System (SWASS), un tip de pesticid combinat cu momeală, pe lângă eliberarea de muște sterile.

„De peste un an insist ca USDA să readucă SWASS în luptă”, a declarat Miller într-un comunicat emis luni. El a adăugat că i-a prezentat secretarului Agriculturii, Brooke Rollins, informații despre această metodă „de trei ori, deoarece știm că funcționează”.

Săptămâna trecută, Miller a făcut chiar un apel direct către președintele american Donald Trump pentru a ordona USDA să folosească această metodă de combatere.

USDA a respins criticile lui Miller. Grupul operativ al instituției pentru combaterea viermelui-șurub a scris pe rețelele sociale că SWASS utilizează substanțe cancerigene și că „ar atrage și ucide inclusiv muștele sterile pe care le eliberăm”. La o conferință de presă de luni, subsecretarul USDA Scott Hutchins a declarat că metoda ridică probleme de mediu și „nu mai este cu adevărat viabilă”.

Există însă acuzații în toate direcțiile. Secretarul Agriculturii Brooke Rollins a criticat guvernul mexican pentru că nu a combătut suficient „traficul cartelurilor și migrația”, permițând răspândirea rapidă a dăunătorului în sudul Mexicului.

Biroul președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, a refuzat să transmită un punct de vedere pentru CNN.

Deși experții au sugerat că valul recent de migrație prin regiunea Darién Gap, la sud de Panama, ar fi putut include animale infectate cu acest parazit, boala nu se transmite de la om la om.

În iulie 2025, USDA a închis punctele de trecere de la frontiera sudică pentru importurile de animale din Mexic, pentru a preveni răspândirea parazitului. Rollins a afirmat că această măsură controversată a împiedicat viermele-șurub să ajungă mai devreme pe teritoriul SUA.

„Nu suntem de acord cu această măsură. Guvernul mexican lucrează pe toate fronturile încă din primul moment în care am fost alertați cu privire la viermele-șurub”, declara Sheinbaum la momentul anunțului.

La scurt timp după ce SUA au descoperit primele cazuri, Mexicul și-a închis la rândul său granița pentru animalele provenite din Statele Unite.

La solicitarea crescătorilor de animale, autoritățile mexicane au organizat numeroase operațiuni și controale la frontiera sudică pentru a reduce fluxul de bovine introduse ilegal. Cu toate acestea, viermele-șurub și-a continuat avansul spre nord.

Sheinbaum a recunoscut anul trecut că „uneori este dificil să controlăm intrarea bovinelor din America Centrală în țara noastră”.

Între timp, fermierii mexicani continuă să se confrunte cu problema. În septembrie 2025, un crescător de animale din Chiapas, aproape de granița cu Guatemala, descria dificultățile de a-și proteja vițeii.

„Fac viermi în două-trei zile de la naștere și asta complică lucrurile, pentru că trebuie să-i tratăm permanent”, a spus Fidel Gutiérrez. El a declarat pentru CNN că pierduse o vacă din cauza viermelui-șurub în vara precedentă, ceea ce a însemnat o pierdere de peste 1.000 de dolari pentru mica sa fermă.

Nu afectează doar bovinele

Viermele-șurub a fost cândva coșmarul crescătorilor de animale din sudul și sud-vestul Statelor Unite. Specia a primit denumirea științifică Cochliomyia hominivorax — în latină, „mâncător de oameni” — după ce chirurgul naval francez Charles Coquerel a analizat exemplare provenite de pe Insula Diavolului din Guyana Franceză, unde muștele depuneau adesea sute de ouă în nasul deținuților.

„Din păcate, știința se dovedește aproape neputincioasă în fața acestor ravagii teribile”, scria Coquerel în raportul său original.

Un secol mai târziu, entomologii americani Edward F. Knipling și Raymond Bushland au găsit soluția: expunerea pupelor parazitului la radiații gamma făcea masculii sterili. Cei doi au presupus că eliberarea în natură a unui număr mare de astfel de muște sterile ar putea elimina specia.

Foto: Fernando Llano/AP/File via CNN Newsource

După câteva teste în Florida, un experiment desfășurat în 1954 pe insula Curaçao a reușit să eradicheze viermele-șurub în doar șapte săptămâni. Campaniile ulterioare desfășurate de USDA în Statele Unite au dus la eliminarea parazitului de pe teritoriul american în 1966. Mexicul și alte țări latino-americane s-au alăturat ulterior programului, Mexicul reușind eradicarea în 1991. Până în 2006, parazitul dispăruse și din Panama.

Totuși, în 2023, musca a început să reapară, probabil în Panama, în rândul animalelor care însoțeau fluxul de migranți către nord.

„Când a trecut de Darién Gap”, își amintește Radachowsky, referindu-se la cei aproximativ 106 kilometri de junglă fără drumuri dintre Columbia și Panama, „s-a deplasat destul de lent prin Panama și apoi a ajuns în Costa Rica”.

În 2024 însă, cercetătorul a observat ceva alarmant. Musca, care poate zbura între 10 și 20 de kilometri în condiții favorabile, se deplasa mult mai rapid decât ar fi fost posibil în mod natural.

„Când a ajuns în Nicaragua, a început să se răspândească extrem de repede în restul Americii Centrale. Parcurgea peste 1.000 de kilometri în două luni”, a spus el.

Radachowsky și alți ecologiști au analizat hărțile apariției parazitului și au realizat că specia călătorea în carnea bovinelor traficate ilegal. Zonele de răspândire coincideau cu rutele deja cunoscute ale traficului de animale.

Nu doar bovinele contribuie la răspândirea parazitului. Luni, USDA a anunțat că un câine din sudul statului New Mexico reprezintă primul caz confirmat de vierme-șurub la această specie în stat. Andrés Lira, un ecolog mexican care studiază fenomenul de ani de zile, spune că și câinii joacă un rol major.

„Dacă ne uităm la cifrele actuale, pe primul loc sunt bovinele și animalele de fermă. Pe locul doi sunt canidele. Parazitul este foarte răspândit în prezent la câini”, a spus Lira.

El a subliniat că situația este agravată de serviciile insuficiente de control al animalelor din Mexic și alte țări latino-americane.

„Aceste animale de companie de care nu avem suficientă grijă răspândesc probabil problema mult mai mult decât ne imaginăm”, a explicat Lira.

În ceea ce privește soluțiile, cercetătorul este sceptic că parazitul ar putea fi eradicat complet din America de Sud, chiar și printr-un program masiv de sterilizare. Specia este, până la urmă, originară din această emisferă, iar fermierii sud-americani au învățat să gestioneze impactul ei asupra animalelor.

„Vorbim despre un teritoriu uriaș. Musca este nativă aici. Impresia mea este că va trebui să învățăm să trăim cu ea”, a spus Lira.

Foto: Denise Bonilla/US Department of Agriculture/AP/File via CNN Newsource

Lira, aflat în prezent în Germania într-un program de cercetare, spune că a primit deja apeluri din partea autorităților europene de siguranță alimentară pentru a contribui la elaborarea unui plan de acțiune în cazul în care musca ar traversa Atlanticul. „Văd ce se întâmplă în Americi și sunt foarte îngrijorați”, a spus el.