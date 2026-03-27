Bloomberg: Ucraina mai are bani doar până în iunie pentru războiul cu Rusia, dacă nu vine ajutorul din UE, blocat de Viktor Orban

3 minute de citit Publicat la 18:59 27 Mar 2026 Modificat la 19:04 27 Mar 2026

Ucraina ar putea rămâne fără bani pentru apărare până în iunie, pe fondul blocajului provocat de Ungaria, scrie Bloomberg. Foto: Getty Images

Ucraina ar putea rămâne în două luni fără bani pentru finanțarea forțelor armate și a complexului militar-industrial, scrie The Moscow Times, care citează Bloomberg.

Un împrumut acordat de UE, în valoare de 90 de miliarde de euro, este blocat de Ungaria.

Un alt împrumut, de la FMI, în valoare de 8,1 miliarde de dolari, este și el blocat, fiind condiționat de aprobarea unor reforme în Parlamentul de la Kiev.

În acest context, țările europene au început să limiteze plățile pentru programul de achiziții de arme din SUA destinate Ucrainei.

În prezent, guvernul de la Kiev mai are fonduri doar pentru a acoperi cheltuielile până în iunie, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, care citează estimări ale unor oficiali ucraineni și străini.

Ucraina spune că are nevoie de peste 50 de miliarde de dolari în 2026

Guvernul ucrainean a calculat că are nevoie de 52 de miliarde de dolari sub formă de finanțare externă în acest an.

Cea mai mare parte a acestei sume ar fi urmat să fie acoperită din împrumutul european de 90 de miliarde de euro.

În ceea ce privește banii de la FMI, Kievul a primit deja prima tranșă de 1,5 miliarde de dolari dintr-un program eșalonat pe patru ani.

O nouă plată este însă suspendată din cauza disputelor privind modificările legislației fiscale, asupra cărora FMI insistă.

Președintele Volodimir Zelenski a scris joi pe Telegram că speră într-o "o opțiune alternativă, care ar permite Ucrainei să acceseze fonduri de la UE".

El a avertizat că, în caz contrar, armata ucraineană se va confrunta cu problema subfinanțării.

Asta ar afecta producția de drone, esențiale pentru a rezista în fața rușilor, dar va avea impact și asupra achiziționării de sisteme de apărare antiaeriană, necesare pentru a contracara atacurile cu rachete și aparate fără pilot lansate de Moscova.

Nu se întrevede o soluție rapidă la blocajul provocat de Ungaria

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis în repetate rânduri că Ucraina va primi fonduri UE "într-un fel sau altul".

Însă momentan nu există semne de ieșire din acest impas, notează Bloomberg.

A fost evocată, ca soluție temporară, varianta în care țările baltice și cele nordice ar acorda Ucrainei împrumuturi bilaterale de până la 30 de miliarde de euro.

Însă nu există informații despre vreun progres în această direcție.

În această situație, crește interesul față de scrutinul legislativ din Ungaria, de pe 12 aprilie.

În cazul în care actualul premier Viktor Orban, apropiat Moscovei și ostil Ucrainei, va pierde alegerile, liderul opoziției, Peter Magyar, a promis că va reveni la cooperarea cu Uniunea Europeană.

Însă chiar și în ipoteza în care Magyar și partidul său câștigă scrutinul, va mai trece timp până când noul guvern își va prelua mandatul.

Slovacia contribuie, și ea, la blocarea fondurilor pentru Ucraina

În plus, prim-ministrul slovac Robert Fico a promis că nu va accepta deblocarea împrumutului UE până când Ucraina nu va restabili tranzitul petrolului rusesc către țara sa prin conducta Drujba.

Presa internațională amintește că, de regulă, premierul populist de la Bratislava adoptă o poziție mai puțin dură decât Viktor Orban.

În cazul extrem în care Ucraina nu primește fonduri internaționale, banca centrală a țării ar putea fi obligată să reia împrumuturile directe către Ministerul Finanțelor, a declarat guvernatorul Andrii Pyshnyy într-un interviu acordat Bloomberg în martie.

Aliații reduc plățile pentru Ucraina

Potrivit Bloomberg, unii membri NATO au redus plățile în cadrul programului "Lista de nevoi prioritare ale Ucrainei" (PURL), care finanțează cu fonduri din Europa achiziționarea de arme americane, între care rachetele pentru sisteme Patriot.

Olena Hetmanchuk, șefa misiunii ucrainene la NATO, spune că sunt doar câteva țări care plătesc pentru cea mai mare parte a achizițiilor și devine din ce în ce mai dificil de apelat la aceste state pentru asistență.

Kievul estimează că are nevoie de arme americane evaluate la 15 miliarde de dolari în 2026.

În cadrul PURL au fost alocate 4 miliarde de dolari pentru astfel de achiziții.

Însă Pentagonul a informat recent Congresul SUA că intenționează să utilizeze 750 de milioane de dolari din fondurile primite în cadrul programului pentru a-și reaproviziona propriile stocuri, în loc să trimită armele în Ucraina, după cum a relatat The Washington Post.

Nu este clar dacă statele europene știu cum sunt folosiți banii lor la Washington, a declarat un oficial american pentru acest ziar.

Un alt aspect problematic ține de consumul ridicat de muniții în războiul Statelor Unite cu Iranul, ceea ce ar putea afecta, de asemenea, asistența pentru Ucraina.