WP: SUA se gândesc să trimită în Orientul Mijlociu arme destinate Ucrainei

Președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Pentagonul analizează dacă să redirecţioneze către Orientul Mijlociu arme destinate iniţial Ucrainei, având în vedere că războiul din Iran pune presiune pe aprovizionarea cu unele din cele mai importante muniţii ale armatei americane, a relatat joi Washington Post, citând trei persoane informate, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Printre armele care ar putea fi redirecţionate se numără rachetele interceptoare de apărare antiaeriană achiziţionate printr-o iniţiativă NATO lansată anul trecut, în cadrul căreia ţările partenere cumpără arme americane pentru Kiev, au indicat sursele.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a ţinut să precizeze pentru Washington Post că Departamentul Apărării "se va asigura că forţele americane şi cele ale aliaţilor şi partenerilor noştri au ce le trebuie pentru a lupta şi a câştiga".

Pentagonul, Departamentul de Stat al SUA şi NATO nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Reuters.

Într-un interviu pentru Reuters, Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Donald Trump că pune presiune pe Ucraina tocmai din cauza războiului din Orientul Mijlociul Potrivit liderului de la Kiev, SUA vor ca ucrainenii să cedeze Rusiei Donbasul în schimbul garanțiilor de securitate din partea Washingtonului.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și asupra pașilor săi următori. Din păcate, el continuă să aleagă o strategie de presiune asupra Ucrainei”, a spus Zelenski.

În același interviu, Zelenski a acuzat Rusia că ar fi încercat să șantajeze SUA, propunând să oprească schimbul de informații militare cu Iranul dacă Washingtonul ar înceta să mai furnizeze date Ucrainei. Liderul ucrainean a spus că serviciile de informații de la Kiev au dovezi „de necontestat” că Moscova continuă să ajute Iranul, însă nu a oferit detalii suplimentare.