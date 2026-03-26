Zelenski îl acuză pe Trump că pune presiune pe Ucraina: SUA vor să cedăm Donbasul în schimbul garanțiilor de securitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru Reuters, că Statele Unite leagă garanțiile de securitate pentru un eventual acord de pace de cedarea completă a regiunii Donbas către Rusia, scrie The Guardian.

Potrivit liderului ucrainean, în contextul în care SUA sunt concentrate pe propriul conflict cu Iranul, Donald Trump pune presiune pe Ucraina pentru a încheia rapid războiul început după invazia rusă din 2022.

„Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și asupra pașilor săi următori. Din păcate, el continuă să aleagă o strategie de presiune asupra Ucrainei”, a spus Zelenski.

Acesta a subliniat că partea estică a țării face parte din propriile garanții de securitate ale Ucrainei și nu ar trebui negociată.

În același interviu, Zelenski a acuzat Rusia că ar fi încercat să șantajeze SUA, propunând să oprească schimbul de informații militare cu Iranul dacă Washingtonul ar înceta să mai furnizeze date Ucrainei. Liderul ucrainean a spus că serviciile de informații de la Kiev au dovezi „de necontestat” că Moscova continuă să ajute Iranul, însă nu a oferit detalii suplimentare.

În acest timp, luptele continuă pe ambele fronturi. Un oficial rus a declarat că un atac ucrainean cu drone a avariat o zonă industrială din apropierea uneia dintre cele mai mari rafinării din Rusia, în regiunea Leningrad. Peste 20 de drone ar fi fost doborâte, potrivit autorităților locale. Localitatea Kirishi, unde s-a produs incidentul, găzduiește o rafinărie importantă.

În paralel, presa a relatat că până la 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei ar fi afectată, pe fondul atacurilor cu drone, al incidentelor la conducte și al capturării unor petroliere.

În Ucraina, atacurile rusești au făcut victime. Două persoane au murit în orașul Harkov și în zona din jur. O femeie rănită într-un atac anterior a murit ulterior la spital, iar alte nouă persoane au fost rănite în bombardamente asupra a două cartiere ale orașului, aflat la doar 30 de kilometri de granița cu Rusia. De asemenea, un bărbat a fost ucis de o dronă în timp ce se afla în mașină, într-o zonă apropiată de frontieră.

Lovituri au fost raportate și în portul Izmail, unde au fost afectate infrastructura portuară și instalații energetice.

De cealaltă parte, autoritățile ruse au anunțat că două persoane au fost ucise în regiunea Belgorod, în urma unor atacuri cu drone ucrainene. Un tânăr de 18 ani a murit într-un sat de graniță, iar o femeie a fost ucisă în orașul Graivoron. Belgorod este frecvent vizat de atacuri de la începutul războiului.