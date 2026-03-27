Guvernul lui Orban este acuzat de „intimidarea în masă a alegătorilor”. O investigație arată că Fidesz ar mitui oamenii cu droguri

Guvernul Fidesz al lui Viktor Orban din Ungaria este acuzat de „intimidarea în masă a alegătorilor” într-un film lansat joi înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, în care partidul de guvernământ este în urmă în sondajele de opinie. Documentarul „Prețul votului”, difuzat joi seara la un cinematograf din Budapesta și pe YouTube, prezintă rezultatele unei investigații de șase luni realizate de cineaști și reporteri independenți. În film, alegători, primari, foști funcționari electorali și un ofițer de poliție susțin că se oferă sume mari de bani și chiar droguri ilegale pentru a face presiuni asupra oamenilor să voteze pentru Fidesz, scrie BBC News.

Filmul susține că sunt vizate 53 din cele 106 circumscripții electorale individuale ale Ungariei și până la 600.000 de alegători: potențial 10% din prezența la vot așteptată. După 16 ani de guvernare Fidesz sub Orban, cele mai recente sondaje indică faptul că partidul este în urma partidului de opoziție de centru-dreapta al lui Peter Magyar, Tisza.

Toate circumscripțiile electorale implicate sunt comunități rurale sau din orașe mici, dominate din ce în ce mai mult de Fidesz din 2010. Filmul portretizează o Ungarie rurală alcătuită dintr-un mozaic de sate sărace, unde locuiește în special numeroasa minoritate romă. Primarii locali exercită o influență de fier asupra vieții de zi cu zi, oferind de lucru, lemne de foc, transport la secțiile de votare și, într-un caz, chiar acces la medicamente, în schimbul votului „corect” în ziua alegerilor, conform afirmațiilor din film.

BBC a contactat miniștri individuali ai guvernului, birourile de comunicare ale guvernului, ministerul de interne și poliția națională pentru a primi o reacție. Singurul răspuns de până acum a venit din partea ministrului Administrației Publice și Dezvoltării Regionale, Tibor Navracsics, care este considerat un moderat.

„Dacă există vreo neregulă, lăsați Ministerul de Interne să-și facă treaba”, a răspuns Navracsics. El a refuzat să comenteze acuzațiile specifice din film.

În ianuarie, Viktor Orban s-a adresat unui număr mare de primari locali și consilieri orășeni și sătești din Budapesta: „Doamnelor și domnilor primari, situația este următoarea: aceste alegeri trebuie să fie câștigate de dumneavoastră”.

„Alegerile din 2026 vor fi decise de implicarea dumneavoastră. Dacă o faceți, vom câștiga; dacă nu, nu vom câștiga”, spunea el.

În film, cuvintele lui Orban sunt juxtapuse cu interviuri cu aproximativ 20 de personalități din 14 dintre cele 19 județe ale Ungariei, de la sud până la nord-est.

Amploarea practicii și similaritatea poveștilor din satele aflate la zeci sau sute de kilometri distanță i-au determinat pe cineaști să concluzioneze că acțiunea este planificată de înalți oficiali Fidesz.

„La început, am crezut că elementul cheie al acestui proces este cumpărarea de voturi. Dar apoi ne-am dat seama că banii sunt doar cireașa de pe tort. Cuvântul cheie aici este dependența și vulnerabilitatea”, a declarat pentru BBC Aron Timar, unul dintre cineaști.

„Banii vin la o scară destul de serioasă și cu un anturaj destul de mare. Nu am devenit ofițer de poliție ca să servesc un sistem corupt, ca să ajut la mușamalizare”, spune în documentar un intervievat, un ofițer de poliție în exercițiu a cărui față și voce sunt anonimizate.

Într-un sat, primarul Fidesz este și medicul districtual pentru o zonă care cuprinde 32 de așezări. Pacienții spun că se tem că nu își vor primi rețeta dacă nu votează pentru partid.

Lemnele de foc sunt distribuite doar celor care votează partidul, susțin mai multe persoane intervievate. Într-un alt caz, un fost candidat și-a retras candidatura pentru o funcție electivă, după ce biroul pentru protecția copilului ar fi amenințat că îi va lua copiii în plasament.

Autoritățile nu au vrut ca el să candideze împotriva candidatului preferat de partidul de guvernământ Fidesz, susține documentarul. La o zi după ce echipa de filmare a filmat într-un anumit sat, poliția ar fi mers la hotelul unde au stat pentru a le cere lista de oaspeți.

„Credem că majoritatea polițiștilor din țară sunt oameni corecți. Deci nu este vorba despre forțele de poliție. Este vorba mai degrabă despre influența politică asupra poliției”, a spus Timar pentru BBC.

Pentru alegătorii cărora li se oferă bani, suma menționată este de obicei 50-60.000 de forinți (130-154 de euro) per vot, o sumă semnificativă în comunitățile în care alocația pentru copii este de doar 30-50 de euro per copil, pe lună.

Însă cineaștii subliniază că ceea ce descriu este mult mai mult decât o operațiune de cumpărare de voturi. La alegerile anterioare, unele dintre satele menționate în film au înregistrat voturi de 80%-100% pentru Fidesz.

Printre practicile invocate de personajele din film se numără furnizarea de mașini și microbuze în ziua alegerilor, prefăcătoria alegătorilor că sunt analfabeți pentru a obține un „însoțitor” în cabina de vot, fotografiile buletinelor de vot pentru a dovedi un vot pentru Fidesz și votul în lanț.

Au existat acuzații de cumpărare de voturi în alegerile din Ungaria și înainte, dar la o scară mult mai mică, localizată și fără nicio pretenție de impact semnificativ asupra rezultatului.

O proporție semnificativă din minoritatea romă din Ungaria, estimată la 800.000, trăiește în sărăcie profundă. Potrivit organizației caritabile malteze susținute de statul ungar, 270.000 dintre aceștia locuiesc în cele mai sărace 300 de așezări din Ungaria.

Una dintre cele mai șocante acuzații făcute de mai multe personaje din film este că „crack”-ul, un drog sintetic ieftin și extrem de dependent, utilizat pe scară largă în satele sărace, este folosit și pentru a cumpăra voturi.

Ungaria, sub guvernul Fidesz, are unele dintre cele mai dure legi de incriminare a drogurilor din Europa.

Rapoartele poliției sugerează o epidemie tot mai mare a consumului de droguri în așezările sărace. O singură doză, inhalată într-un ambalaj de folie de aluminiu și inhalată pe nas, costă doar 1.500 de forinți: puțin peste 3 euro.

Pentru a combate epidemia de crack, programul Delta al poliției maghiare a fost înființat în martie 2025. Criticii spun că este ineficient.

„Au arestat 12 persoane, 10 au fost eliberate și una a fost reținută timp de 24 de ore”, îi spune un personaj intervievatorului.

Filmul a fost lansat cu aproape două săptămâni înainte ca maghiarii să meargă la urne, iar campania a fost învăluită aproape zilnic de acuzații care pretind comploturi interne și străine de a submina un vot corect.

Oficialii Fidesz, inclusiv prim-ministrul, acuză interferențe din partea UE și a Ucrainei pentru a împiedica o a cincea victorie consecutivă a lui Orban.

Presa independentă și partidul de opoziție Tisza susțin implicarea Rusiei în sprijinul lui Orban, considerat cel mai apropiat partener al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană.

Recent, Washington Post a relatat o presupusă propunere a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) de a înscena o simulare de tentativă de asasinat împotriva lui Orban.

Ziarul a prezentat, de asemenea, dovezi că ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, i-a oferit omologului său rus, Serghei Lavrov, informații despre dezbaterile din spatele ușilor închise din cadrul summitelor Consiliului European.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a dezvăluit apoi că Lituania a cerut cu ani în urmă excluderea unei delegații maghiare de la o reuniune NATO din cauza temerilor că informațiile ar putea fi scurse către Rusia.

Szijjarto a condamnat inițial acuzațiile legate de Rusia, numindu-le știri false, dar apoi a susținut că este „perfect natural” să se consulte cu aliații.

„Mă consult cu turcii, sârbii și ministrul rus de Externe. Dacă este necesar, mă consult cu chinezii, africanii și sud-estul asiaticilor pentru a stabili o cooperare care să servească cât mai mult intereselor Ungariei. Nu vom abandona interesul național, chiar dacă există o interferență foarte grosolană a serviciilor de informații străine în alegerile maghiare, cu participarea Bruxelles-ului”, a spus el.

Sondajele rivale sugerează o mare diferență în intențiile de vot înainte de alegeri. Miercuri, agenția Median a raportat un avans de 58% la 35% pentru Tisza, în timp ce Nézöpont, finanțat de guvern, a plasat Fidesz în avantaj cu 46% la 40%.